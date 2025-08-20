Євробачення-2026 відбудеться у Відні

Про це повідомляє ORF.

Австрійський мовник ORF обрав місцем-господарем Євробачення-2026 Відень. Рішення було прийнято між двома містами-заявниками - Інсбруком та Віднем.

Генеральний директор австрійського мовника ORF Роланд Вайсманн зазначив, що обидва міста подали переконливі концепції.

"Після ретельного розгляду та на основі одностайної оцінки журі ORF дійшов висновку, що пропозиція Відня є найпривабливішою не лише з погляду інфраструктури та логістики, але й економічно", - пояснив він.

Відень прийматиме Євробачення вже втретє після 1967 та 2015 року.

"Ми зробили великий акцент на пропозиції численних заходів пісенного конкурсу у громадських місцях, які можна відвідати безкоштовно та без будь-яких зобов'язань щодо покупки. Культурні заходи повинні бути доступними для всіх, незалежно від розміру гаманця. Я переконаний у цьому, що ми чудово проведемо травень разом", - сказав мер Відня Міхаель Людвіг.

Заявка Відня відповідала всім критеріям, визначеним Європейською мовною спілкою, не лише щодо розміру та зручностей місця проведення, але й необхідної місткості 3000 готельних номерів, до яких можна дістатися громадським транспортом максимум за 30 хвилин від місця проведення.

Багато інфраструктури, необхідної для проведення пісенного конкурсу, включено до пропозиції міста Відень і не потребує спеціального створення чи придбання. Це також зменшує фінансове навантаження для ORF. Максимальний бюджет міста Відень на проведення пісенного конкурсу становить 22,6 млн євро.