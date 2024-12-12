BBC Україна оголосила переможців премії Книга року 2024

Про це інформує BBC.

Переможцем у номінації Дитяча книга року стала збірка казок Грасі Олійко "І ніякі це не вигадки" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". А у номінації Есеїстика переміг Юрій Рокецький з біографічним романом "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни" видавництва "Наш Формат".

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань. Церемонія нагородження відбулася у книгарні-кавʼярні "Сенс" у Києві. Переможець у кожній номінації отримає премію у розмірі £1 000 в гривнях, а видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях.

Також журі обрало Читача року у конкурсі читацьких рецензій. Цьогоріч було два переможці: Андрій Шолтес за рецензію на книжку Павла Паштета Белянського "Битись не можна відступити" та Ірина Власенко за рецензію на "Пісню відкритого шляху" Артема Чеха.

Відзначимо, що Книзі року BBC вже 20 років. Конкурс проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).