Дружина шоумена й ексчиновника Скічка зізналася, що він живе на дві країни
Українська бізнесвумен Єлизавета Юрушева розповіла, що її чоловік, ведучий і ексочільник Черкаської ОДА Олександр Скічко постійно приїжджає до них в Італію
Про це вона повідомила в сторіс в instagram.
Українська бізнесвумен, дружина коміка та колишнього голови Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поділилася подробицями їхнього особистого життя. Вона розповіла, що ведучий та ексчиновник розвиває бізнес в Україні та приїжджає до родини за кордон.
Юрушева з трьома дітьми проживає в Італії, де планує запустити власний бренд одягу. Вона пожалілась, що їм з чоловіком на відстані жити важко.
Саша зараз живе на дві країни, тому звичайно це важко. Він займається зараз бізнесом в Україні і час від часу приїжджає до нас", - розповіла вона підписникам.
Вона уточнила, що вони намагаються зосереджуватися кожен на своїй роботі.
"У нас обох сталася зміна діяльності, професії, тому зараз насправді в нас дуже "веселий" особистий період. Але і він, і я зараз фокусуємося на нашій діяльності, все спрямоване туди – він розвиває бізнес, а я намагаюся зробити щось нове і підтримувати те, що вже є. Тому зараз поки так", - додала Юрушева.
Фото: instagram Єлизавети Юрушевої
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