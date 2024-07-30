Джамала під час Олімпіади виступила в Українському домі в Парижі
Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала заспівала на Volia Space, який відкрили у столиці Франції під час Олімпійських ігор - 2024
Про це повідомила Джамала у facebook.
У столиці Франції під час Олімпійських ігор - 2024 відкрили Український дім Volia Space.
"Олімпійські ігри під час війни важливі, так само і участь у Євробаченні, чи бути представленими на "Оскарі", бо всі ці світові масштабні майданчики допомагають розказувати про нас та нашу боротьбу", - зауважила Джамала.
Фото: facebook Джамали
Фото: facebook Джамали
Співачка поділилась, що у столиці Франції на час Олімпіади відкрили Volia Space - осередок подій, який демонструє велич українського спорту та мистецтва.
Фото: facebook Джамали
"Приємно було бути культурною та дипломатичною частиною подій під час Олімпійських ігор, де я мала нагоду, у першу чергу, подякувати Франції за те, що прийняли тимчасово переміщених наших жінок та дітей. Також я виступила зі спеціальним перформансом та дала низку інтервʼю як місцевим, так й іншим іноземним ЗМІ", - розповіла артистка.
Вона додала, що тут також був показаний фільм, знятий продюсеркою та журналісткою "Голосу Америки" Бет Мендельсон Jamala: Songs of Freedom.
"Після фільму був відкритий діалог з тими, хто хотів поставити питання, я дякую за них. Одне з них було: а що робити для того, щоб світ не втрачав уваги до нашої боротьби. Я вважаю, головне - не зупинятися і, можливо це звучить зухвало, бути найкращими, щоб наші здобутки відкривали нам ще більше можливостей для того, щоб бути почутими", - підсумувала Джамала.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе