Джамала випустила зворушливу пісню-присвяту "братам і сестрам, яким ви не встигли сказати важливі речі"

Про це вона написала у Facebook.

Українська музикантка Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, представила зворушливу композицію "Мій брате". Пісня є присвятою всім братам і сестрам, яким ми не встигли сказати важливі речі.

Як зазначила артистка, пісня народилася з особистої історії.

"Чи може автор плакати над своїм твором, сидячи перед клавішними та комп’ютером, якщо він це переживає? Може! І це не обовʼязково від жалю, як у пісні "1944", чи від меланхолії та спогадів як у "Шлях додому", "Заплуталась" і "Сумую". Так сталося зі мною знову. Рік тому, у січні, я втратила дуже близького друга, брата, але спогади про нього були настільки світлими, що якось я не могла плакати доти, поки не написала цю пісню", - поділилась Джамала.

Артистка розповіла, що створила цю композицію у співавторстві з Тетяною Милимко, з якою вони раніше написали пісню "Крила". За словами Джамали, вона привела до ладу весь потік емоцій.

"І от в той момент я заплакала, але знову, якимось світлими сльозами. За цей час війни подібних історій, на жаль, у нас дуже багато. Найменше, що ми можемо зробити щодо людей, яких ми любили, і які померли захищаючи нас, — памʼятати, згадувати, не боятися їх любити, любити спогади про них, згадувати їх жарти, музичні смаки, цитувати їх. Мені це допомогло, може допоможе і вам? Напишіть їм листа", - підсумувала артистка.



