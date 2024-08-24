Джастін і Гейлі Бібер оголосили про народження первістка

Про це інформує BBC.

На своїй сторінці в Instagram Бібер поділився фотографією маленької ніжки свого новонародженого сина з підписом "Ласкаво просимо додому".

Як стало відомо з Instagram співака, пара вирішила назвати свого сина Джеком Блюзом Бібером.

Довідково: Гейлі та Джастін Бібер одружилися під час таємної церемонії в Нью-Йорку у 2018 році.

Про вагітність пара оголосила у травні, опублікувавши відео та світлини, на яких Гейлі демонструє свій животик у білій мереживній сукні.