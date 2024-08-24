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Головна Культура Джастін і Гейлі Бібер оголосили про народження первістка

Джастін і Гейлі Бібер оголосили про народження первістка

Марія Науменко
24 серпня, 2024 субота
18:30
Культура На фото: Джастін Бібер

Канадський співак Джастін Бібер та його дружина американська модель Гейлі Бібер оголосили про народження первістка

Зміст

Про це інформує BBC.

На своїй сторінці в Instagram Бібер поділився фотографією маленької ніжки свого новонародженого сина з підписом "Ласкаво просимо додому".

Як стало відомо з Instagram співака, пара вирішила назвати свого сина Джеком Блюзом Бібером.

Довідково: Гейлі та Джастін Бібер одружилися під час таємної церемонії в Нью-Йорку у 2018 році.

Про вагітність пара оголосила у травні, опублікувавши відео та світлини, на яких Гейлі демонструє свій животик у білій мереживній сукні.

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Теги:
Світ
музика
Канада
США
Мода
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