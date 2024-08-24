Джастін і Гейлі Бібер оголосили про народження первістка
Канадський співак Джастін Бібер та його дружина американська модель Гейлі Бібер оголосили про народження первістка
Про це інформує BBC.
На своїй сторінці в Instagram Бібер поділився фотографією маленької ніжки свого новонародженого сина з підписом "Ласкаво просимо додому".
Як стало відомо з Instagram співака, пара вирішила назвати свого сина Джеком Блюзом Бібером.
Довідково: Гейлі та Джастін Бібер одружилися під час таємної церемонії в Нью-Йорку у 2018 році.
Про вагітність пара оголосила у травні, опублікувавши відео та світлини, на яких Гейлі демонструє свій животик у білій мереживній сукні.
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