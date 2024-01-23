Експродюсер проєктів "Грибы" та Wellboy Бардаш отримав громадянство РФ
Музичний продюсер та співак Юрій Бардаш, який підтримав війну в Україні, похизувався російським паспортом на тлі портрета Володимира Путіна
Знімком він поділився у своєму Телеграм-каналі.
Путініст Юрій Бардаш, співак та колишній музичний продюсер українських проєктів Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", Wellboy та співачки Луна отримав громадянство Росії. Він виклав фото, на якому демонструє паспорт країни-агресорки, позуючи на фоні портрета президента РФ Володимира Путіна та російського прапора.
"Я дістаю з широких штанин", - підписав він знімок.
Фото: Телеграм-канал Юрія Бардаша
У коментарях його вітали проросійські підписники.
Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Бардаш публічно підтримав війну Росії в Україні та виїхав до країни-агресорки.
Співак Міша Крупін, який співпрацював з Бардашем, пригадав, що, коли почалася повномасштабна війна, продюсер збирав гроші на тепловізор для свого тестя. Тому коли Бардаш почав розповідати про "руський мир", Крупін був шокований його поглядами.
Wellboy розповідав, що розірвав співпрацю з Бардашем саме через його проросійську позицію.
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