Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура “Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство
Пресреліз

“Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство

9 вересня, 2024 понедiлок
13:05
Культура Театр Заньковецької у Львові - фото залу

Медіабренд Еспресо і Національний академічний драматичний театр імені Марії Заньковецької підписали меморандум про стратегічне партнерство

Зміст

Мета партнерства - підтримка української культури, мистецьких ініціатив та національних медіа, об'єднання зусиль для інформування суспільства про важливі події культурного життя, залучення широкої аудиторії до інформування діяльності обох підписантів меморандуму. 

У межах партнерства передбачаються публікації на платформах "Еспресо", залучення представників Театру до ефірів і спецпроєктів, промо бренду Еспресо під час театральних подій та візуальній продукції та інше.

“Еспресо завжди підтримував українську культуру та мистецькі ініціативи, для нас це - важлива частина стратегії розвитку компанії. Театральний напрям сьогодні на підйомі, у суспільства є запит на все, що пов”язане з національною ідентичністю, поверненням історичних постатей, ознайомленням з нашою культурною спадщиною. Я впевнена, що наше партнерство піде на користь і нашим компаніям, і аудиторії”, - коментує директорка телеканалу “Еспресо” Катерина Єрмолович.  

Теги:
Львів
Еспресо.TV
еспресо
Читайте також:
Іран
Автор Марія Науменко
8 вересня, 2024 неділя
"Гірше, ніж зараз, бути не може": іранський депутат зізнався, що країна надає Росії балістичні ракети в обмін на їжу
Boeing Starliner
Автор Ксенія Золотова
7 вересня, 2024 субота
Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів
Курська область
Автор Юлія Лаврук
7 вересня, 2024 субота
Жителям підконтрольних ЗСУ населених пунктів Курщини показують новини, заборонені на росТБ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 45.23
    Продаж 45.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 вересня
13:47
НАТО
У НАТО заявили, що не знають, чи навмисно російський безпілотник впав у Латвії
13:44
Дитяче Євробачення – 2024 оголосило фіналістів нацвідбору
13:37
Литва прапор
Литва готує національний план масової евакуації. Його розроблять до початку жовтня
13:30
тайфун
У В'єтнамі вирує тайфун Ягі: 59 людей загинули, сотні поранених
13:19
На Полтавщині затримали підпалювача обʼєктів Укрзалізниці
13:03
Telegram
Опитування КМІС: 9% респондентів підтримують повну заборону Telegram, а 54% - за певні обмеження й контроль
13:02
електроенергія
​​Рівень споживання зріс, проте вимкнень світла не заплановано: ситуація в енергосистемі 9 вересня
13:02
F-16 Данія
"Результати розслідування будуть відомі найближчим часом": Сирський прокоментував катастрофу F-16
12:38
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс на 1% на фінальному етапі передвиборчої гонки у США, - NYT
12:11
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
12:01
OPINION
У підручнику Україна без Криму. Міністерство освіти і науки, ви сказилися?
11:56
Ексклюзив
Скиди відходів підприємств з території РФ: екологиня Тимочко про джерела забруднення річок Сейм та Десна
11:52
Нікіта Мазепін
Посли ЄС планують виключити зі списку санкцій матір Пригожина і російського експілота F1 Мазепіна, - ЗМІ
11:50
аркейн
Новий сезон "Аркейн" від Netflix отримав український дубляж
11:38
вибори росія
В ЄС засудили російські "вибори" у Криму і назвали їхні результати нікчемними
11:27
На фото: концерт Океан Ельзи
Ексучасник "Океану Ельзи" Гудімов доєднається до гурту на концертах у Палаці спорту
11:26
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Адвокати Костянтина Жеваго повідомляють про відсутність підстав для заочного обрання йому запобіжного заходу
11:21
Обстріл Чернігівщини 9 вересня
РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів прикордоння Чернігівщини цьогоріч: є постраждалі і руйнування
11:20
Огляд
AGM-158 JASSM — малопомітна крилата ракета повітряного базування
Непомітні для радарів, уникають ППО: все про ракети для F-16 JASSM та їхні можливості
11:02
Обстріл Нікополя 9 вересня
Росіяни випустили по Нікополю майже 10 артснарядів: загинула 16-річна дівчинка, троє людей постраждали
10:53
у шкільному підручнику надрукували карту України без Криму
"Прикра неуважність": у шкільному підручнику надрукували карту України без Криму, співавторка і верстальники прокоментували
10:49
Оновлено
"Шахеди", дрони, ППО
Росія в ніч на 9 вересня атакувала Україну: у Харкові є 2 "прильоти" КАБів
10:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:47
Оновлено
граната
У Лубнах на Полтавщині чоловік підірвав гранату на вході в "АТБ": є постраждалі
10:46
Огляд
міжнародний огляд
Як Росія таємно пробирається в консервативні ЗМІ Америки та поезія, що допомагає описати жахи війни. Акценти світових медіа 9 вересня
10:46
Огляд
Кріштіану Роналду
Роналду забив 900 голів, Мессі залишили без "Золотого м'яча", а Китай виграв 220 медалей на Паралімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
10:37
Ексклюзив
знищені окупанти
Це досить ефективний засіб викурювання ворога: радник Командувача сухопутних військ ЗСУ про дрон "Дракон"
10:15
Оновлено
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Режим Асада повідомив, що Ізраїль завдав низки авіаударів по містах Сирії. Є жертви
10:13
Швеція
У Швеції тимчасово закривали найбільший аеропорт через невідомі дрони
10:03
OPINION
Традиційні війни відходять у минуле
09:54
Ексклюзив
Сергій Згурець
Маємо розглядати три напрямки просування противника: Згурець про Покровський напрямок
09:54
хакер
Розвідка Німеччини заявила, що хакерська група ГРУ РФ здійснювала кібератаки проти країн НАТО та ЄС
09:47
Десна
У Десні біля Чернігова потемніла вода: місцями фіксується масовий замор риби
09:19
пістолет
Озброєний водій із Йорданії вбив трьох ізраїльтян на прикордонному переході
09:16
У ЦПД назвали головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі
08:56
Ексклюзив
Зруйнований дитсадок у Мирнограді
У Мирнограді на Донеччині залишається понад 2 тис. людей: журналістка про евакуацію з міста
08:32
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 2 російські ракети та 6 "шахедів"
08:27
Хусити
США знищили 3 безпілотники та 2 ракетні системи хуситів у Ємені
08:15
Камала Гарріс
Якщо Гарріс виграє у Північній Кароліні, вона стане президентом, - губернатор штату
08:13
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Понад 160 боєзіткнень за добу на фронті: у Генштабі розповіли, де росіяни атакують найактивніше
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV