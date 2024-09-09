“Еспресо” і Театр імені Марії Заньковецької у Львові започаткували партнерство

Мета партнерства - підтримка української культури, мистецьких ініціатив та національних медіа, об'єднання зусиль для інформування суспільства про важливі події культурного життя, залучення широкої аудиторії до інформування діяльності обох підписантів меморандуму.

У межах партнерства передбачаються публікації на платформах "Еспресо", залучення представників Театру до ефірів і спецпроєктів, промо бренду Еспресо під час театральних подій та візуальній продукції та інше.

“Еспресо завжди підтримував українську культуру та мистецькі ініціативи, для нас це - важлива частина стратегії розвитку компанії. Театральний напрям сьогодні на підйомі, у суспільства є запит на все, що пов”язане з національною ідентичністю, поверненням історичних постатей, ознайомленням з нашою культурною спадщиною. Я впевнена, що наше партнерство піде на користь і нашим компаніям, і аудиторії”, - коментує директорка телеканалу “Еспресо” Катерина Єрмолович.