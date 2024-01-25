GUNS N' ROSES випустили кліп на пісню The General, створений ШІ
Американський рок-гурт GUNS N' ROSES представив кліп на свій новий сингл The General, який став першим відео в історії гурту, створеним штучним інтелектом
Про це пише Blabber Mouth.
Нове відео американського рок-гурту GUNS N' ROSES поєднує кадри з живих виступів з анімованим психоделічним візуалом. Відео занурюється в підсвідомість молодого хлопця, який дивиться на монстрів із темних спогадів дитинства. Нове відео не схоже ні на що, що гурт робив раніше, і продовжує давню історичну традицію сміливих візуальних ефектів від GUNS N' ROSES.
Щоб втілити його в життя, GUNS N' ROSES співпрацювали з Деном Поттером — креативним директором лондонської творчої студії Creative Works. Це була співпраця між справжніми дизайнерами та ШІ.
GUNS N' ROSES вперше виконали The General наживо 2 листопада 2023 року в Hollywood Bowl у Лос-Анджелесі. Трек був представлений співаком Екслом Роузом як пісня, яку вони раніше не грали, і яка "може бути дуже цікавою".
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