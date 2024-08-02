Гурт NAZVA та Brykulets випустили пісню про втрачене відчуття дому "Чужію я"

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі артистів.

2 серпня вийшла спільна пісня гурту NAZVA та Brykulets про тугу за рідним домом "Чужію я". Вона описує відчуття, коли ти стаєш чужий.

"Багато людей не можуть повернутися до своєї країни, міста, району, квартири, будинку, села, містечка... Дехто це не може зробити через політичне вимушене переселення, дехто через те, що мусить боротись за своє місто поза його межами, а хтось просто через сварку з рідними не може зайти до рідного дому", - розповіли музиканти.

NAZVA – гурт галицько-донбаський, Павло Гоц зі Львова, а Ярослав Яровенко з Горлівки і не був в себе вдома з 2014 року через окупацію. Саме тому на обкладинці треку зображена дорога вʼїзду в Горлівку. Роботу намалював художник #NEIVANMADE.

"Якось в березні близько тижня, а може і більше Іван гостював у нас у Львові, жив з нами в одній квартирі. Це була купа концертів, а між ними прогулянки і розмови. Розмови були здебільшого про рідні місця і міста, про Нижанковичі - моє родинне село, а я там ніколи в житті не був, про Миргород - рідне місто Івана, куди він повертається дуже зрідка, і про Горлівку Ярослава, куди він не може зараз приїхати апріорі. Навіть за цей тиждень їздили в Івано-Франківськ, чим віддалилися ще й усі разом до уже звичного Львова. А перед самим від’їздом Івана вирішили написати пісню. Текст я з Іваном накидали дуже швидко і довгенько думали над приспівом. Тут допомогла історія Дмитра Мазуряка з гурту KAZKA. Коли він описував своє прибуття в рідний Іспас на Маланку опісля довгого життя у Києві, саме так він і сказав "Я тут чужію", точніше і не скажеш", – поділився Павло Гоц.

Пісня є першою роботою з майбутнього альбому гурту NAZVA – великої роботи про важливість відчуття, звідки ти родом і яке твоє коріння. Також це перша пісня, яка записана у складі з Андрієм Кізімом (баритон-саксофон), Софією Бершовою (флейта) та Данилом Білоусом (ударні).



