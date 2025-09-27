Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти

Про це автор сам повідомив у себе на ФБ, долучивши до свого допису фото на лікарняному ліжку.

"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт…….", - зазначив Сашко Лірник.

Тих, хто бажав би його допомогти, казкар запросив завітати на "Книжкову країну на ВДНГ". "Купляйте мої книжки, зароблю на лікування. Місце - навпроти фонтану. Центральний прохід. Поруч - видавництво "Зелений Пес" Надіюсь на Вас як на сто пар коней", - наголосив письменник та оповідач.

