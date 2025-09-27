Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти

Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
19:16
Культура Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)

62-річного українського казкаря-лірника й громадського діяча Олександра Власюка, більш відомого як Сашко Лірник, госпіталізованого з діагнозом інсульт

Зміст

Про це автор сам повідомив у себе на ФБ, долучивши до свого допису фото на лікарняному ліжку.

"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт…….", - зазначив Сашко Лірник.

Читайте також: 7 міфів про інсульт, які можуть вас вбити. Пояснює лікар-невролог

Тих,  хто бажав би його допомогти, казкар запросив завітати на "Книжкову країну на ВДНГ". "Купляйте мої книжки, зароблю на лікування. Місце - навпроти фонтану. Центральний прохід. Поруч - видавництво "Зелений Пес" Надіюсь на Вас як на сто пар коней", - наголосив письменник та оповідач.

Читайте також: Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати симптоми небезпечної хвороби

