Херсонський музей ідентифікував ще 3 картини, викрадені окупантами

Про це повідомили у facebook Херсонського художнього музею.

Працівники Херсонського художнього музею проаналізували світлину, в кадр якої потрапив список вкраденого росіянами під час окупації. Це дало змогу ідентифікувати ще три графічних твори, які незаконно перебувають в тимчасово окупованому Сімферополі.

Фото було зроблене 1 квітня 2023 року в центральному музеї Тавриди під час підписання фейкового договору про зберігання вкраденого в Криму.

Так, окупанти вкрали "Портрет Сошенко" 1960 року (папір, офорт) авторства Василя Касіяна.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

"Народний художник СРСР, засновник школи української графіки, Василь Касіян прославився не тільки ілюстраціями до творів українських класиків. Серед близько 10 тисяч гравюр, офортів, плакатів, ілюстрацій майстра є чимало портретів сучасників художника. Один з таких — викрадений офорт, що зображує посивілу літню жінку — це лікарка Олександра Сошенко-Мазюкевич, Касіян вказував, що вона онука художника Івана Сошенка, друга Тараса Шевченка", - поділились у музеї.

Друга ідентифікована робота "Парк" 1968 року (папір, олівець, вугілля) художника Івана Гопкала. Це вже третя графічна робота цього херсонського живописця, яку вдалося ідентифікувати за списком викрадених росіянами.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

"Припущення, що будуть нові відкриття, справдилось, окупанти викрали майже два десятки творів херсонського майстра старшого покоління", - наголосили в музеї.

Ще однією роботою, яку вдалося ідентифікувати, є "Натюрморт" 1990 року Віктора Трубчанінова.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

"Один з найкращих українських графіків сучасності, заслужений художник України Віктор Трубчанінов народився у Горлівці на Донеччині, навчався в Києві, живе та працює в Чернігові. Яскравий представник українського постмодернізму. До речі, твори художника були залучені у зйомках голлівудського фільму "Афера Томаса Крауна", - додали в музеї.

Наразі кількість ідентифікованих творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році, становить 125 робіт. Загалом росіяни незаконно вивезли 10 тисяч музейних експонатів.

124 твори перебувають в окупованому Криму, в сімферопольському центральному музеї Тавриди. Точне місцеперебування ще 1 роботи невідоме, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.

Наприкінці липня повідомляли про ідентифікацію ще 5 робіт, викрадених росіянами.