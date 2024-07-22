Херсонський музей виявив ще 5 картин, викрадених росіянами
Представники херсонського художнього музею ідентифікували 5 офортів херсонського художника Юрія Діденка, викрадених росіянами під час окупації
Про це музей повідомив у facebook.
Працівники херсонського художнього музею передивилися фрагмент світлини, на який потрапив список викрадених творів. Йдеться про фото, зняте 1 квітня 2023 року в центральному музеї Тавриди під час підписання фейкового договору про зберігання вкраденого в Криму. На знімок потрапив і фрагмент папірця з цифрами.
Фото: facebook херсонського художнього музею
Фото: facebook херсонського художнього музею
"Очевидно, кримські музейники записали інвентарні номери робіт, які зберігаються на конкретній полиці. Раніше завдяки цьому списку вже було ідентифіковано десяток графічних творів, а зараз до їхнього числа додаємо одразу 5 офортів херсонського художника", - зазначили представники херсонського музею.
Так, було ідентифіковано роботи художника Юрія Діденка: "Відвідини" (1978, папір, кольоровий офорт), "Ніч на Івана Купала" (1987, папір, кольоровий офорт), "Відьма". З серії "Розповіді про українських чортів" (1987, папір, кольоровий офорт) та "Кіт рукатий". З серії "Розповіді про українських чортів" (1987, папір, кольоровий офорт) та "Марення". З серії "Розповіді про українських чортів" (1987, папір, кольоровий офорт).
Як художник-ілюстратор Юрій Діденко уважно вивчав український фольклор і традиційні вірування, які лягли в основу сюжетів його робіт, зокрема і з циклу "Розповіді про українських чортів".
"У них художник вміло поєднує дійсність і фантастичні уявлення, майстерно створює індивідуальні образи для кожного зі своїх персонажів і додає до всього цього щедру порцію світлого гумору", - пояснили в музеї.
Наразі працівникам вдалося ідентифікували 120 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з херсонського художнього музею у 2022 році. Загалом кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тис. музейних експонатів.
У сімферопольському центральному музеї Тавриди на території окупованого Криму перебуває 119 творів. Місцеперебування ще однієї роботи невідомо. Проте є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.
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