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Головна Культура Художник Іван Марчук представив у Відні свою найбільшу виставку "Голос моєї душі"

Художник Іван Марчук представив у Відні свою найбільшу виставку "Голос моєї душі"

12 лютого, 2024 понедiлок
09:20
Культура Виставка Івана Марчука

Виставка, на якій представлено близько 300 художніх робіт художника, відкрилась 9 лютого 2024 року в будинку Aula der Wissenschaften в центрі Відня. Триватиме вона до 18 лютого

В експозиції художні роботи різних періодів творчості – від хрестоматійних ранніх картин-притч 60х-80х років минулого століття, ключового циклу майстра "Голос моєї Душі" до акварельних композицій, створених за останні півтора року, які виставлені на широкий загал вперше. Найстаріша робота 1965-го року, найновіша була завершена буквально за кілька днів до відкриття.

Це наймасштабніша виставка в творчій біографії Івана Марчука і одна з найбільших в історії європейського мистецтва серед визнаних митців широкого творчого діапазону. "Переконаний, якщо ви підете на цю виставку, то опинитеся у царстві див", - коментує Іван Марчук.

На відкритті виставки були присутні представники посольств, зокрема Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець, співзасновники української школи в Відні, представники греко-католицької церкви Св. Варвари. Також спеціально на виставку їдуть гості з інших країн: Болгарії, Словенії, Польщі, Монако, Великої Британії, Німеччини, Словенії тощо. 

В межах виставки заплановано відзначити переможців конкурсу дитячого малюнка за творами Марчука. Конкурс був проведений серед учнів Української суботньої школи в Відні, де зараз через війну навчається близько 1000 дітей. Роботи переможців конкурсу отримають свій стенд на виставці, а самі переможці - подарунки від художника та партнерів. 

Виставка проводиться за підтримки групи місцевих волонтерів, спонсорів і колекціонерів картин Івана Марчука і працює з 9 до 18 лютого 2024 року, з 10:00 до 19:00.  Вхід вільний.

Адреса: Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27 А, 1010, Відень.

Більше на сайті www.ivan-marchuk.com

Іван Марчук - один з найвідоміших представників сучасного українського мистецтва. Впродовж більш як 70-річну творчу діяльність Іван Марчук створив близько 5 000 творів та провів понад 200 персональних виставок на п'яти континентах світу. Він відомий своєю унікальною технікою живопису, відомою як "пльонтанізм".

Творчість Марчука поділяється на 15 циклів: "Голос моєї душі", "Пейзаж", "Цвітіння", "Шевченкіана", "Кольорові прелюдії", "Портрет", "Натюрморт", "Нові експресії", "Біла планета І", "Біла планета ІІ", "Виходять мрії з берегів", "Погляд у безмежність", "Біле і чорне. Діалог", "Сліпий цикл", "Віденські рапсодії".

Теги:
Суспільство
Австрія
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