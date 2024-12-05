Книжка Меркель "Свобода" стала бестселером у Німеччині: лише за тиждень продали понад 200 тис. примірників
Книжка ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель побачила світ 26 листопада й одразу стала бестселером. Лише за перший тиждень продали понад 200 тис. примірників
Про це пише DW.
Книжка розповідає про дитинство в НДР, діяльність в уряді Гельмута Коля та інші знаменні етапи в політичній кар'єрі першої жінки на посаді канцлерки ФРН. 736 сторінок Меркель написала разом з Беате Бауманн, яка довгі роки супроводжувала Меркель на її шляху. Як зазначає видання, жодна інша книжка цього року не мала подібного успіху в перший тиждень після виходу на книжковий ринок.
Один примірник коштує 42 євро. ЗМІ зазначає, що для Німеччини це недешево.
Водночас з огляду на шалену популярність книжки Amazon обмежив функцію її коментування, аби рецензії могли залишати лише верифіковані користувачі.
- У книзі Меркель згадувала про зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, зокрема про Мюнхенську конференцію 10 лютого 2007 року.
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