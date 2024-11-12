Коли ми об’єднані, ми перемагаємо, - міністр культури Точицький про українсько-польську співпрацю
Микола Точицький, мііністр культури та стратегічних комунікацій України, прокоментував співпрацю українських і польських митців, відвідавши столичну прем’єру вистави "Дзяди" за твором Адама Міцкевича
Про це передає Еспресо.
Микола Точицький зазначив, що вистава "Дзяди" - це надзвичайно серйозний приклад того, що українці і поляки, коли об’єднані - перемагають.
"Ми мусимо пам’ятати , що Украна сьогодні бореться за нашу і вашу свободу, це залишається спільним меседжем", - підкреслив міністр, виступаючи перед показом вистави. - П"єса Адама Міцкевича, яка переносить нас із 200-річної давнини до сьогодення - найкраща демонстрація того, що коли ми єдині, ми непереможні".
За його словами, про це пам’ятає не лише польський і український народи, але про це мусить пам’ятати вся Європа. І цією виставою можна достукатись до європейского глядача.
Столична прем’єра вистави "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створеної у співпраці українських і польських театральних митців, відбулась 12 листопада
Польська режисерка Майя Клечевська інтерпретувала виставу на сучасний контекст, у співпраці з Івано-Франківським національним драматичним театром ім. Івана Франка. Виставу привезли до Києва в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи "Via Carpatia 2024".
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