Коли ми об’єднані, ми перемагаємо, - міністр культури Точицький про українсько-польську співпрацю

Про це передає Еспресо.

Микола Точицький зазначив, що вистава "Дзяди" - це надзвичайно серйозний приклад того, що українці і поляки, коли об’єднані - перемагають.

"Ми мусимо пам’ятати , що Украна сьогодні бореться за нашу і вашу свободу, це залишається спільним меседжем", - підкреслив міністр, виступаючи перед показом вистави. - П"єса Адама Міцкевича, яка переносить нас із 200-річної давнини до сьогодення - найкраща демонстрація того, що коли ми єдині, ми непереможні".

За його словами, про це пам’ятає не лише польський і український народи, але про це мусить пам’ятати вся Європа. І цією виставою можна достукатись до європейского глядача.

Столична прем’єра вистави "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створеної у співпраці українських і польських театральних митців, відбулась 12 листопада