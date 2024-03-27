Квартиру, в якій Карл Лагерфельд жив останні 10 років, продали за 10 млн євро

Про це пише DW з посиланням на AFP.

На аукціоні в Парижі 26 березня за 10 млн євро продали апартаменти загальною площею понад 260 кв. м, які належали відомому німецькому модельєру Карлу Лагерфельду. Стартова ціна елітної квартири, розташованої в історичному центрі Парижа в будинку на набережній Вольтера, становила 5,3 млн євро.

Покупцем, за даними німецького журналу Spiegel, стала жінка, від імені якої покупку здійснив адвокат, присутній на торгах у залі. Хто зі спадкоємців ініціював продаж і куди підуть отримані гроші, організатори аукціону не розголошують.

На торги були допущені лише ті, хто заздалегідь вніс близько 1 млн євро, а також погодився з умовою, що придбана на аукціоні нерухомість не підлягатиме обміну чи поверненню.

Карл Лагерфельд жив у цій квартирі близько десяти років, до смерті від раку у віці 85 років. Апартаменти розташовані на третьому поверсі шестиповерхової старовинної будівлі, побудованої у 1694 році у 7-му окрузі Парижа. Цей район вважається одним із найдорожчих у Франції. З вікон відкривається краєвид на Сену, Лувр та палацовий сад Тюїльрі.

Фото: GettyImages

Модельєр в'їхав у квартиру у 2007 році, а перед тим перепроєктував її, зробивши з восьми кімнат три, що розділені рухомими перегородками з матового білого скла. Таке ж матове скло було вставлено і в усі вікна, за винятком трьох центральних, що виходять на набережну. В інтер'єрі не залишилося нічого, що нагадувало б про реальний вік будинку - ні ліпнини, ні паркету. Натомість - бетонна підлога, багато скла та ахроматизм в інтер'єрі.

Фото: GettyImages

Найбільша кімната – 120 кв. м – відведена під бібліотеку. Гардеробна кімната площею 50 кв. м з безліччю дзеркал відокремлена від основного приміщення розсувними скляними перегородками.

Фото: GettyImages



