Квартиру, в якій Карл Лагерфельд жив останні 10 років, продали за 10 млн євро
Елітну квартиру в історичному центрі Парижа, яка належала відомому німецькому модельєру Карлу Лагерфельду, продали на аукціоні вдвічі дорожче за стартову ціну
Про це пише DW з посиланням на AFP.
На аукціоні в Парижі 26 березня за 10 млн євро продали апартаменти загальною площею понад 260 кв. м, які належали відомому німецькому модельєру Карлу Лагерфельду. Стартова ціна елітної квартири, розташованої в історичному центрі Парижа в будинку на набережній Вольтера, становила 5,3 млн євро.
Покупцем, за даними німецького журналу Spiegel, стала жінка, від імені якої покупку здійснив адвокат, присутній на торгах у залі. Хто зі спадкоємців ініціював продаж і куди підуть отримані гроші, організатори аукціону не розголошують.
На торги були допущені лише ті, хто заздалегідь вніс близько 1 млн євро, а також погодився з умовою, що придбана на аукціоні нерухомість не підлягатиме обміну чи поверненню.
Карл Лагерфельд жив у цій квартирі близько десяти років, до смерті від раку у віці 85 років. Апартаменти розташовані на третьому поверсі шестиповерхової старовинної будівлі, побудованої у 1694 році у 7-му окрузі Парижа. Цей район вважається одним із найдорожчих у Франції. З вікон відкривається краєвид на Сену, Лувр та палацовий сад Тюїльрі.
Фото: GettyImages
Модельєр в'їхав у квартиру у 2007 році, а перед тим перепроєктував її, зробивши з восьми кімнат три, що розділені рухомими перегородками з матового білого скла. Таке ж матове скло було вставлено і в усі вікна, за винятком трьох центральних, що виходять на набережну. В інтер'єрі не залишилося нічого, що нагадувало б про реальний вік будинку - ні ліпнини, ні паркету. Натомість - бетонна підлога, багато скла та ахроматизм в інтер'єрі.
Фото: GettyImages
Найбільша кімната – 120 кв. м – відведена під бібліотеку. Гардеробна кімната площею 50 кв. м з безліччю дзеркал відокремлена від основного приміщення розсувними скляними перегородками.
Фото: GettyImages
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