Лауреатом премії імені Шолом-Алейхема став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"

Про це інформує Міністерство культури та соціальної політики.

Вказано, що оголошення лауреата премії відбулося напередодні 165-ї річниці від дня народження письменника та драматурга Шолом-Алейхема. Цьогоріч переможцем однойменної премії став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі", який у 2021 році видало видавництво "Фенікс".

"Документальний роман "Бат-Амі" — це трагічна і водночас сповнена потужної життєвої сили історія київської українсько-єврейської родини доби Другої світової війни, що написана на базі документів Першого (Розвідувального) управління НКВС УРСР, які розсекретили після 2011 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за здобуття премії змагались 12 українських письменників. Двох з них відзначать почесними дипломами. Йдеться про:

Андрія Павлишина за переклад антології творів Горація Сафріна "При шабатних свічках. Єврейський гумор", видавництво "Дух і Літера", 2023

Іларію Шевченко за переклад роману Антоніо Ітурбе "Бібліотекарка з Аушвіцу", видавництво "ВІВАТ", 2023

Довідково. Премія імені Шолом-Алейхема присуджується письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.