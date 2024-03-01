Лауреатом премії імені Шолом-Алейхема став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"
Держмистецтв у п'ятницю, 1 березня, оголосило лауреата премії імені Шолом-Алейхема: переможцем став письменник Олексій Нікітін та його роман "Бат-Амі"
Про це інформує Міністерство культури та соціальної політики.
Вказано, що оголошення лауреата премії відбулося напередодні 165-ї річниці від дня народження письменника та драматурга Шолом-Алейхема. Цьогоріч переможцем однойменної премії став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі", який у 2021 році видало видавництво "Фенікс".
"Документальний роман "Бат-Амі" — це трагічна і водночас сповнена потужної життєвої сили історія київської українсько-єврейської родини доби Другої світової війни, що написана на базі документів Першого (Розвідувального) управління НКВС УРСР, які розсекретили після 2011 року", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за здобуття премії змагались 12 українських письменників. Двох з них відзначать почесними дипломами. Йдеться про:
- Андрія Павлишина за переклад антології творів Горація Сафріна "При шабатних свічках. Єврейський гумор", видавництво "Дух і Літера", 2023
- Іларію Шевченко за переклад роману Антоніо Ітурбе "Бібліотекарка з Аушвіцу", видавництво "ВІВАТ", 2023
Довідково. Премія імені Шолом-Алейхема присуджується письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.
- 19 лютого Комітет із присудження премії імені Леся Курбаса шляхом відкритого голосування визначив лауреатом нагороди українського режисера Артема Вусика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.53
- EUR Купівля 41.1Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе