Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Лауреатом премії імені Шолом-Алейхема став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"

Лауреатом премії імені Шолом-Алейхема став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі"

1 березня, 2024 п'ятниця
16:37
Культура Олексій Нікітін

Держмистецтв у п'ятницю, 1 березня, оголосило лауреата премії імені Шолом-Алейхема: переможцем став письменник Олексій Нікітін та його роман "Бат-Амі"

Про це інформує Міністерство культури та соціальної політики. 

Вказано, що оголошення лауреата премії відбулося напередодні 165-ї річниці від дня народження письменника та драматурга Шолом-Алейхема. Цьогоріч переможцем однойменної премії став Олексій Нікітін за роман "Бат-Амі", який у 2021 році видало видавництво "Фенікс".

"Документальний роман "Бат-Амі" — це трагічна і водночас сповнена потужної життєвої сили історія київської українсько-єврейської родини доби Другої світової війни, що написана на базі документів Першого (Розвідувального) управління НКВС УРСР, які розсекретили після 2011 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за здобуття премії змагались 12 українських письменників. Двох з них відзначать почесними дипломами. Йдеться про: 

  • Андрія Павлишина за переклад антології творів Горація Сафріна "При шабатних свічках. Єврейський гумор", видавництво "Дух і Літера", 2023
  • Іларію Шевченко за переклад роману Антоніо Ітурбе "Бібліотекарка з Аушвіцу", видавництво "ВІВАТ", 2023

Довідково. Премія імені Шолом-Алейхема присуджується письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам за кращі літературно-мистецькі твори, які популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та сприяють поширенню позитивного іміджу України у світі.

  • 19 лютого Комітет із присудження премії імені Леся Курбаса шляхом відкритого голосування визначив лауреатом нагороди українського режисера Артема Вусика. 
Теги:
Суспільство
мистецтво
Читайте також:
Роман Костенко
29 лютого, 2024 четвер
Комітет ВР зберіг відстрочку від мобілізації аспірантам-контрактникам, - нардеп Костенко
Придністров'я
29 лютого, 2024 четвер
"Уважно спостерігаємо за діями у Придністров'ї": США заявили про підтримку Молдови
ядерна зброя рф ракета
29 лютого, 2024 четвер
Китай запропонував укласти угоду про незастосування ядерної зброї
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.53
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 березня
17:06
На фото: фільм "Буча"
"Помилки — не привід засуджувати": актор Яцентюк обурився через критику фільму "Буча"
17:06
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони скинули над окупованими територіями агітаційні листівки. Деталі
16:59
на фото Володимир Зеленський (справа) і Марк Рютте (зліва)
Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду: що вона передбачає
16:54
Санкції на алмази
Канада заборонила непрямий імпорт російських алмазів
16:53
Болгарія
У Болгарії почала діяти заборона на імпорт нафти з РФ
16:34
Оновлено
похорон Навального
На Борисівському цвинтарі в Москві поховали Навального
16:31
Роснефть
Роснафта почала процес продажу свого підрозділу в Німеччині
16:29
пам’ятна монета "Батьківське щастя"
Нацбанк ввів у обіг пам'ятну монету "Батьківське щастя"
16:24
Вогонь, пожежа
У Криму оголосили ракетну загрозу: окупанти кажуть про роботу ППО, партизани фіксують прильоти
16:22
Окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині: є поранений
16:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
РФ влаштувала на ТОТ фестиваль, на який прибула "молода агентура", що нібито представляє різні країни світу, - Спротив
16:14
Ексклюзив
блокада українсько-польського кордону
Це нечесно, коли український кордон заблокований, а через білоруський у Польщу потрапляють російські товари, - нардеп Княжицький
16:08
путін
У НАТО назвали погрози Путіна використати ядерну зброю психологічним залякуванням
16:08
OPINION
Олексій Панич
У Польщі скелет невизнаної колонізації досі у шафі
16:05
Пресреліз
"Разом вистоїмо": Європейський Союз надає підтримку МСП України під час війни
16:02
На фото: Стівен Гейган
Режисер Стівен Гейган розповів нові деталі про смерть Гіта Леджера - виконавця ролі Джокера
15:54
Ілон Маск
"Відмовилася від місії розробляти ШІ на благо людства": Маск подав до суду на OpenAI
15:42
Правильне схуднення
У ВООЗ підрахували, що понад мільярд людей у світі страждають на ожиріння: головні групи ризику
15:28
Ексклюзив
Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг
Українські малі та середні підприємства вже отримали €100 млн підтримки від ЄС
15:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Ексклюзив
"Під щільним вогнем": офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію на Мар'їнському напрямку
15:12
На фото: Джеймс Ганн
Джеймс Ганн почав зйомки нового "Супермена" та оголосив про зміну назви майбутнього фільму
15:12
Джанет Єллен
Заморожені активи РФ не зможуть замінити Україні допомогу США, - міністерка фінансів Єллен
14:41
Воювали проти України на сході: підозру в держзраді оголосили двом бойовикам, один з них - ексрозвідник
14:41
Михайло Подоляк
WSJ опублікувала деталі "мирних пропозицій" РФ навесні 2022 року: в ОП прокоментували
14:22
Київ, обстріл поліклініки
Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: чотирьох посадовців судитимуть за службову недбалість
14:10
кіберзахист
Україна спільно з держдепом США посилює кіберзахист у галузі охорони здоров'я: деталі
14:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що таке "Майдан-3"? Як не потрапити на його гачок
13:55
На фото: Цермонія Cinema for Victory
Кінофестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни, Cinema for Victory оголосив переможців
13:52
Майдан Незалежності
У Києві останній день зими був рекордно теплим
13:44
зерно, порт
Україна у лютому експортувала Чорним морем рекордний обсяг вантажів
13:44
фейк
У мережі шириться фейк про підвищення цін на світло. Міненерго спростувало
13:33
На фото: Емблема Євробачення-2024
Букмекери оновили список фаворитів Євробачення-2024, Україна більше не лідирує
13:31
Александер Стубб
У Фінляндії відбулася інавгурація новообраного президента Стубба
13:31
рашка танк
Британська розвідка оцінила рівень і перспективи військової промисловості РФ
13:25
генерал Олександр Тарнавський
На Авдіївському напрямку РФ має значну перевагу в боєприпасах і збільшує кількість артобстрілів, – Тарнавський
13:11
На фото: FPV-дрон
У семи українських профтехах навчатимуть на операторів цивільних дронів
13:06
ГУР
ГУР атакувало російський ЗРПК "Панцирь-С1" на Білгородщині: є поранені окупанти
12:56
Запорізька область
Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки на Запоріжжі: загинув чоловік, є поранені
12:45
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на коментар Карлсона про "денацифікацію України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV