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Премія імені Леся Курбаса: оголосили ім'я переможця 2024 року

19 лютого, 2024 понедiлок
16:16
Культура режисер Артем Вусик

Комітет із присудження премії імені Леся Курбаса шляхом відкритого голосування визначив лауреатом нагороди українського режисера Артема Вусика

Про це повідомляє Державне агентство з питань мистецтва та мистецької освіти.

Артем Вусик став переможцем за постановку вистави-концерту "Веселка на Салтівці". ЇЇ прем’єра відбулась у листопаді 2023 року.

Він засновник незалежного театру "Нафта", режисер та єдиний актор цієї вистави. 

Постановка "Веселка на Салтівці" стосується повномасштабної війни та, як вказують в театрі, є музичною сюрреалістичною трагікомедією про життя митця, його досвід війни і найбільший житловий масив України - Салтівку. Район зазнав значних руйнувань у Харкові після початку повномасштабного вторгнення Росії. "Веселка на Салтівці" пропонує "переосмислити стереотипи" та розгледіти "поетичність району, який вважається хуліганським".

Премія імені Леся Курбаса щорічно присуджується професійним театральним режисерам за вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва України. 

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Теги:
Суспільство
Україна
мистецтво
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