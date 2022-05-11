У Харкові найбільший район перейменували з Московського на Салтівський і змінили пов'язані з РФ назви трьох вулиць

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Сьогодні відбулася сесія міськради, ми проводили її вперше в режимі онлайн. Сьогодні ми перейменували Московський район. Це найбільший район Харкова, населення якого складає понад 300 тис. людей. Сьогодні він перейменований у Салтовський район. Ми перейменували Московський проспект. Це один із найбільших проспектів Харкова, це така транспортна артерія. Ми перейменували його у Героїв Харкова. Крім того, перейменували ще дві вулиці. Одна - це Білгородське шосе, стала Харківське шосе. Узвіз Білгородський став вулицею Героїв-рятівників", - розповів Терехов.

При цьому мер додав, що міськрада ще має над чим працювати щодо змін топонімики Харкова.

Раніше, 17 квітня, у Харкові демонтували погруддя радянського маршала Георгія Жукова.

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