У Харкові демонтували погруддя радянського маршала Жукова
У неділю, 17 квітня, у Харкові демонтували бюст радянському маршалу Георгію Жукову
Про це повідомляє Суспільне.
Вранці 17 квітня з постаменту зникло погруддя Жукова та з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.
Один з лідерів спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев опублікував відео, на якому видно, як бюст демонтують за допомогою трактора й вантажівки та вивозять його і викидають на смітник.
"Путін хотів справжньої декомунізації — він її отримав!" — написав Немічев.
Інформацію підтвердила голова адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій. "Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — сказала Топчій.
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