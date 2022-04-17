У Харкові демонтували погруддя радянського маршала Жукова

Про це повідомляє Суспільне.

Вранці 17 квітня з постаменту зникло погруддя Жукова та з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Один з лідерів спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев опублікував відео, на якому видно, як бюст демонтують за допомогою трактора й вантажівки та вивозять його і викидають на смітник.

"Путін хотів справжньої декомунізації — він її отримав!" — написав Немічев.

Інформацію підтвердила голова адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій. "Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — сказала Топчій.

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