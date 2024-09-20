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Головна Культура "Легкий, надихаючий і справжній": "Океан Ельзи" випустили 10-й альбом "Той день"

"Легкий, надихаючий і справжній": "Океан Ельзи" випустили 10-й альбом "Той день"

Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
13:47
Культура

Український рок-гурт "Океан Ельзи" зарелізив ювілейний альбом "Той день", до якого увійшло 12 нових композицій

Зміст

Новиною музиканти поділились на facebook гурту.

20 вересня відбулася премʼєра ювілейного, 10-го студійного альбому рок-гурту "Океан Ельзи". Студійник отримав назву "Той день".

До платівки увійшло 12 пісень.

1. Мукачево
2. Шіле
3. 2000 миль
4. Кольорові вежі
5. Дихотомія
6. Ніч розведе мости
7. Високі башти
8. Без образ
9. Як ніколи
10. Мамо!
11. Вогонь
12. Пісня пісень

"Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній", – поділився фронтмен гурту Святослав Вакарчук.

На обкладинці альбому зображена стилізована квітка сакури, яка, як пояснили музиканти, є символом пробудження життя і щорічного переродження.

"Всі ці пісні ми випускали з великою душею і з великою радістю, що тепер багато людей зможуть нарешті почути те, над чим ми так довго працювали", - додали "Океан Ельзи".


Днями рок-гурт "Океан Ельзи" презентував кліп на нову пісню з альбому "Мукачево".

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Святослав Вакарчук
Океан Ельзи
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