"Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни

Кліп, режисером якого став сам артист, опублікували на YouTube.

Події відеороботи відбуваються на боксерському ринзі, який символізує постійну боротьбу – як внутрішню, так і зовнішню. У центрі сюжету – пари, що демонструють підтримку й турботу попри хаос навколо.

"Пекло" – про ті моменти, коли страшно, тривожно, немає сил. Але навіть у найтемніші часи ми собі потроху повземо, крокуємо далі, хтось завдяки любові, хтось – улюбленій справі, хтось – маленьким ритуалам. У кожного – своя точка опори", - каже В'ячеслав Дрофа.

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