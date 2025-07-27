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Головна Культура "Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни

"Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни

Катерина Ганжа
27 липня, 2025 неділя
23:40
Культура На фото: український репер OTOY

Український хіп-хоп та реп-виконавець В'ячеслав Дрофа, більш відомий як OTOY, випустив свій другий сингл у 2025 році під назвою "Пекло"

Зміст

Кліп, режисером якого став сам артист, опублікували на YouTube. 

Події відеороботи відбуваються на боксерському ринзі, який символізує постійну боротьбу – як внутрішню, так і зовнішню. У центрі сюжету – пари, що демонструють підтримку й турботу попри хаос навколо. 

"Пекло" – про ті моменти, коли страшно, тривожно, немає сил. Але навіть у найтемніші часи ми собі потроху повземо, крокуємо далі, хтось завдяки любові, хтось – улюбленій справі, хтось – маленьким ритуалам. У кожного – своя точка опори", - каже В'ячеслав Дрофа.

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  • У квітні OTOY презентував пісню "Пасма". Головні ролі в кліпі виконали лауреат премії BAFTA Олександр Рудинський та його дружина Марія Рудинська. 
Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
музика
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