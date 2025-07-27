"Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни
Український хіп-хоп та реп-виконавець В'ячеслав Дрофа, більш відомий як OTOY, випустив свій другий сингл у 2025 році під назвою "Пекло"
Кліп, режисером якого став сам артист, опублікували на YouTube.
Події відеороботи відбуваються на боксерському ринзі, який символізує постійну боротьбу – як внутрішню, так і зовнішню. У центрі сюжету – пари, що демонструють підтримку й турботу попри хаос навколо.
"Пекло" – про ті моменти, коли страшно, тривожно, немає сил. Але навіть у найтемніші часи ми собі потроху повземо, крокуємо далі, хтось завдяки любові, хтось – улюбленій справі, хтось – маленьким ритуалам. У кожного – своя точка опори", - каже В'ячеслав Дрофа.
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- У квітні OTOY презентував пісню "Пасма". Головні ролі в кліпі виконали лауреат премії BAFTA Олександр Рудинський та його дружина Марія Рудинська.
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