Ми будемо брати сучасних авторів, - Нищук про репертуар театру Франка
На наступний сезон ми будемо брати сучасних авторів, яких ніколи в Національному театрі імені Франка не брали. Буде Ніна Захоженко, Софія Андрухович. Зараз прем'єра була за Оксаною Забужко. Буде обговорення з Ліною Костенко, щоб був поставлений і її твір
Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
Він розповів, що досвід на посаді міністра стали в пригоді в тому, щоб зараз вивести театр на важливий рівень.
"Не просто якісних вистав, а взагалі театру, який допомагає фронту, який надихає, говорить про важливі речі не тільки вузько "вистава-глядач". Це дискусійні клуби, читка, конкурси молодих режисерів і режисерок до 30 років. Це і дипломатична певна місія, і нарешті робота з сучасними авторами, і зачеплення тих сторінок, які були під грифом "заборонено", - сказав Нищук.
Він навів приклад, що в театрі з’явилися вистави періоду авторів Розстріляного відродження.
"На наступний сезон ми будемо брати сучасних авторів, яких ніколи в Національному театрі не брали. Буде Ніна Захоженко, Софія Андрухович. Зараз крайня прем'єра була за Оксаною Забужко “Калинова сопілка”. Буде обговорення з Ліною Костенко, щоб був поставлений в театрі Франка і її твір. Це дуже важливі процеси", - підсумував керівник театру.
