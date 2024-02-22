Мікі Рурк розігрує прапор України, підписаний Залужним, за донат на відновлення житла херсонцям

Відповідне відео актор поширив у сторіс в Instagram.

Американський актор Мікі Рурк пожертвував на розіграш для благодійної організації One World Aid Alliance прапор України, який знаменитість отримала від генерала Валерія Залужного.

"Ми отримали надзвичайний подарунок — прапор із підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, присвячений нашій справі, та непохитну підтримку від Мікі Рурка. Цей прапор символізує надію та незламний дух єдності", - повідомили у One World Aid Alliance.

Прапор став лотом розіграшу за донат на збір на відбудову будинків у Херсоні для постраждалих від російських обстрілів українців.

Мікі Рурк закликає жертвувати від $25, щоб допомогти фонду. Розіграш триватиме до 8 березня, переможців оголосять 10 березня.

Співзасновником One World Aid Alliance є друг американського актора Дмитро Корнійчук родом з Миколаєва. На початку 2024 року вони оголосили, що прагнуть зібрати $1 млн на підтримку родин Херсона.