Мікі Рурк розігрує прапор України, підписаний Залужним, за донат на відновлення житла херсонцям
Американський актор Мікі Рурк віддав на розіграш прапор України з підписом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, щоб підтримати збір
Відповідне відео актор поширив у сторіс в Instagram.
Американський актор Мікі Рурк пожертвував на розіграш для благодійної організації One World Aid Alliance прапор України, який знаменитість отримала від генерала Валерія Залужного.
"Ми отримали надзвичайний подарунок — прапор із підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, присвячений нашій справі, та непохитну підтримку від Мікі Рурка. Цей прапор символізує надію та незламний дух єдності", - повідомили у One World Aid Alliance.
Прапор став лотом розіграшу за донат на збір на відбудову будинків у Херсоні для постраждалих від російських обстрілів українців.
Мікі Рурк закликає жертвувати від $25, щоб допомогти фонду. Розіграш триватиме до 8 березня, переможців оголосять 10 березня.
Співзасновником One World Aid Alliance є друг американського актора Дмитро Корнійчук родом з Миколаєва. На початку 2024 року вони оголосили, що прагнуть зібрати $1 млн на підтримку родин Херсона.
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