Мінкульт відповів на петицію про заборону російської музики на стримінгах

Про це повідомив автор петиції, громадський діяч Олександр Леоненко в instagram.

17 лютого на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція заблокувати на стримінгових платформах в Україні пісні російською мовою, яка за три дні набрала 28 тис. підписів. Як поділився Олександр Леоненко, він отримав офіційну відповідь від Кабінету міністрів України.

Зазначається, що уряд переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, оскільки цей орган має повноваження вести переговори з іноземними компаніями (стримінговими платформами) та укласти з ними договір щодо блокування російського музичного контенту на території України.

"Оскільки підпункт 13 частини першої статті 90 закону закріплює право Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення вести переговори з уповноваженими представниками провайдерів платформ спільного доступу до інформації, аудіовізуальних медіасервісів на замовлення, що не підпадають під юрисдикцію України, та підписувати з ними договори або меморандуми, відповідно до частини третьої статті 7 закону України "Про звернення громадян" надсилаємо за належністю зазначене звернення для розгляду та надання відповіді автору звернення у визначений законодавством термін", - йдеться у відповіді міністерства.



Фото: instagram Олександра Леоненка