Місце родинного маєтку Максимовича: Прокуратура повернула державі санаторій на Михайловій горі на Черкащині

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що санаторій побудований в межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Михайлова гора". На території збереглися ще дві ботанічні пам’ятки - "Дуб Т. Г. Шевченка" та "Сосна М. В. Гоголя".

Фото: Офіс генпрокурора

"Санаторний комплекс налічує 31 об’єкт. Він був збудований у 1970-х роках на місці родинного маєтку Михайла Максимовича - видатного українського науковця, першого ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - зазначають у генпрокурора.

Загальна площа оздоровниці складає 2,6 тис м кв, а вартість - понад 300 млн грн.

Фото: Офіс генпрокурора

"Встановлено, що комплекс нерухомості перебував у віданні ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" та за відсутності інвестицій значною мірою занепав. У 2020 році профспілкова організація протиправно його відчужила на користь жителя Київщини. Водночас власник нерухомості не проявляв інтересу до придбаного майна. Кошти за користування землею, на якій розташований санаторій, до місцевого бюджету не сплачував", - встановлено слідством.

Аби зберегти санаторний комплекс прокуратура звернулася до суду з позовом про його витребування на користь держави.

Фото: Офіс генпрокурора

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Судове рішення прокуратура оскаржила в апеляційному порядку та довела незаконність вибуття майна.

Наразі ухвалено нове рішення про задоволення вимог прокуратури. Тож тепер комплекс будівель колишнього санаторію належатиме державі.

Фото: Офіс генпрокурора

16 вересня 2023 року стало відомо, що Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення на користь держави у справі про незаконне знесення нерухомості та забудову землі, що належить Університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого та держпідприємству "Укркінохроніка".

: Свого часу Прохорівка була улюбленим місцем української інтелігенції. До маєтку Михайла Максимовича на Михайловій горі приїжджали Тарас Шевченко й Микола Гоголь. Кобзар тут проводив останні вільні дні в Україні до свого арешту у 1859 році.