Місяць від народження: Джамала вперше показала фото свого сина
У понеділок, 24 червня, українська співачка кримськотатарського походження Джамала показала фото свого молодшого сина з нагоди першого місяця від його народження
Фото немовляти вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.
40-річна співачка Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, яка втретє стала мамою місяць тому, показала фото свого молодшого сина у ліжечку, прикривши обличчя малюка листівкою з написом "Сьогодні мені 1 місяць".
"Збираю спогади", - підписала співачка.
Фото: Скриншот Stories Джамали
- Українська співачка кримськотатарського походження Джамала 24 травня народила третю дитину - разом із чоловіком, Бекіром Сулеймановим, вони стали батьками ще одного хлопчика.
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