Місяць від народження: Джамала вперше показала фото свого сина

Фото немовляти вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

40-річна співачка Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, яка втретє стала мамою місяць тому, показала фото свого молодшого сина у ліжечку, прикривши обличчя малюка листівкою з написом "Сьогодні мені 1 місяць".

"Збираю спогади", - підписала співачка.

Фото: Скриншот Stories Джамали