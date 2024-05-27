Джамала втретє стала мамою
Українська співачка кримськотатарського походження Джамала 24 травня народила третю дитину - разом із чоловіком, Бекіром Сулеймановим, вони стали батьками ще одного хлопчика
Про це артистка повідомила в instagram.
40-річна співачка Сусана Джамаладінова, більш відома як Джамала, поділилася радісною новиною. 24 травня вони з чоловіком, Бекіром Сулеймановим, утретє стали батьками сина. Хлопчика подружжя назвало Алім.
"Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду / Тінню у спекотний день / В холод стану домом / Я тебе зігрію сонцем / Світлим променем, вогнем / Люблю", - написала артистка.
Джамала до останнього дня вагітності вела активний спосіб життя, беручи участь у концертах і творчих проєктах. Напередодні пологів, 23 травня, вона виступила разом з оркестром на церемонії нагородження музичної премії YUNA-2024. Сама зірка також отримала нагороду в номінації "Найкращий альбом" за платівку Qirim.
"Такий чемний хлопчик! Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна і в пологовий", - поділилась артистка деталями вечора напередодні.
Фото: сториз в instagram ДжамалиНовоспечений багатодітний батько також прокоментував новину.
"1+1 - це 5 з тобою, Джамала", - написав Бекір Сулейманов.
Подружжя виховує ще двох синів: 5-річного Емір-Рахмана та 3-річного Селім-Гірая.
24 травня у Джамали також вийшла нова пісня "Люблю".
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