Найбільше нагород зібрали "Антитіла": стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024
У четвер, 23 травня, в Києві відбулася13-та церемонія нагородження музичної премії YUNA-2024
Список переможців оприлюднили в телеграм-каналі "МУЗВАР".
Найкращим альбомом визнали Qirim співачки Джамали
Найкращий рок-гурт – "Антитіла"
Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei (з піснею "Буревіями")
Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM
Найкращий відеокліп – "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла"
Найкраща виконавиця – КОЛА
Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
Найкраща пісня – "Фортеця Бахмут" ("Антитіла")
Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
Відкриття року – Клавдія Петрівна
Найкращий попгурт – "Латексфауна"
"Дякую YUNA за нагороду у категорії "Альбом року" за QIRIM! Це одна з моїх найулюбленіших категорій. Я вже експертно можу заявити, що написання альбому схоже на народження дитини. Спочатку хвилювання й очікування від зародження ідеї, потім токсикоз, тому що не все складається як хочеш і щось обов’язково йде не так. Зате коли все виходить – на душі тепло і повне відчуття щастя. Вдячна всім і кожному, хто голосував за альбом QIRIM", – написала Джамала. І додала, що вважає гідними підтримки всі пісні й альбоми, які випускають українські артисти в нинішніх умовах.
- YUNA (або Yuna, Yearly Ukrainian National Awards) – українська щорічна національна професійна музична премія. Заснована 27 жовтня 2011 року. Номінантів і переможців премії визначає професійне журі, керуючись регламентом. Вага статуетки YUNA, яку вручають переможцям, становить 3,5 кг.
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