Найбільше нагород зібрали "Антитіла": стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024

Список переможців оприлюднили в телеграм-каналі "МУЗВАР".

Найкращим альбомом визнали Qirim співачки Джамали

Найкращий рок-гурт – "Антитіла"

Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei (з піснею "Буревіями")

Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM

Найкращий відеокліп – "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла"

Найкраща виконавиця – КОЛА

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

Найкраща пісня – "Фортеця Бахмут" ("Антитіла")

Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"

Відкриття року – Клавдія Петрівна

Найкращий попгурт – "Латексфауна"

"Дякую YUNA за нагороду у категорії "Альбом року" за QIRIM! Це одна з моїх найулюбленіших категорій. Я вже експертно можу заявити, що написання альбому схоже на народження дитини. Спочатку хвилювання й очікування від зародження ідеї, потім токсикоз, тому що не все складається як хочеш і щось обов’язково йде не так. Зате коли все виходить – на душі тепло і повне відчуття щастя. Вдячна всім і кожному, хто голосував за альбом QIRIM", – написала Джамала. І додала, що вважає гідними підтримки всі пісні й альбоми, які випускають українські артисти в нинішніх умовах.