Джамала презентувала нову пісню "Люблю" 

Премʼєра відбулася на YouTube-каналі артистки.

24 травня вийшла нова пісня української музикантки Сусани Джамаладінової, більш відомої як Джамала, "Люблю".

"Кохати попри все!

Що далі — не знаю,

Та знай: я в тебе є", - співає артистка.

В instagram вона виклала відео під нову пісню, в якому показала вагітний животик. Це буде третя дитина подружжя.

Напередодні співачка отримала премію YUNA-2024 в номінації "Найкращий альбом" за платівку QIRIM. Створення музики вона порівняла з народженням дитини.

"Спочатку хвилювання і очікування від зародження ідеї, потім токсикоз, тому що не все складається, як хочеш, і щось обов’язково йде не так. Зате коли все виходить - на душі тепло і повне відчуття щастя", - зазначила Джамала.

23 травня у Києві нагородили переможців музичної премії YUNA-2024. Найбільше нагород зібрали "Антитіла".