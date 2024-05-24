Джамала презентувала нову пісню "Люблю"
Українська співачка кримськотатарського походження Джамала випустила нову романтичну пісню "Люблю"
Премʼєра відбулася на YouTube-каналі артистки.
24 травня вийшла нова пісня української музикантки Сусани Джамаладінової, більш відомої як Джамала, "Люблю".
"Кохати попри все!
Що далі — не знаю,
Та знай: я в тебе є", - співає артистка.
В instagram вона виклала відео під нову пісню, в якому показала вагітний животик. Це буде третя дитина подружжя.
Напередодні співачка отримала премію YUNA-2024 в номінації "Найкращий альбом" за платівку QIRIM. Створення музики вона порівняла з народженням дитини.
"Спочатку хвилювання і очікування від зародження ідеї, потім токсикоз, тому що не все складається, як хочеш, і щось обов’язково йде не так. Зате коли все виходить - на душі тепло і повне відчуття щастя", - зазначила Джамала.
23 травня у Києві нагородили переможців музичної премії YUNA-2024. Найбільше нагород зібрали "Антитіла".
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