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MONATIK після скандалу з весіллям в Італії відзвітував, скільки зібрав на ЗСУ в закордонному турі 

16 липня, 2024 вiвторок
12:17
Культура На фото: Монатік

Український співак Дмитро Монатік завершив благодійний тур у США, Канаді та Європі, під час якого зібрав $90,5 тис. на потреби ЗСУ, зокрема і $20 тис. на весіллі, де був Максим Галкін

Зміст

Про це він повідомив в instagram.

Український музикант Дмитро Монатік, який виступає під сценічним псевдонімом MONATIK, відзвітував про результати благодійних виступів у США, Канаді та Європі влітку 2024 року. За інформацією команди артиста, їм вдалося зібрати $90,5 ($79,5 тис. і 10 тис. євро).

"Звітую більш детально: концерти у США та Канаді принесли нам $59,5 тис. Також завдяки виступу на приватному заході я додав ще $20 тис. Ще 10 тис. євро приніс нам виступ на Кіпрі! Також наша команда ще чекає на завершення розіграшу картини "Кохання космічних масштабів", яку я створив в галереї Нью-Йорка. Підсумки аукціону будуть підведені в пʼятницю, і ми обовʼязково додатково відзвітуємо", - зазначив артист.

MONATIK уточнив, що окрім виступів, вони створили акцію meet&greet після концертів, проводили аукціони з цінними лотами, зустрічалися з благодійниками, які передавали кошти для України, а також "погоджувалися на виступи, щоб заробляти кошти для захисників".

За словами музиканта, вони вже передали 1 млн грн фонду "Янголи Азову", 100 тис. грн Сабі Мусіній на збір для Охматдиту та 300 тис. грн командиру 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберту Мадяру. Також передали 200 тис. грн на закупівлю квадрокоптера DJI MAVIC 3T з тепловізором для бригади на Запорізькому напрямку.

До слова, Ірина Федишин у турі США та Канадою зібрала $300 тис., провівши 26 концертів за півтора місяця. Стендап-комік Антон Тимошенко - $274 тис., завдяки 19 концертам за півтора місяця.

Нагадаємо, 10 липня на березі озера Комо, в Італії молодята з Києва відзначили весілля. За інформацією видання "Високий замок", нареченою була Ангеліна Терська, а імʼя нареченого невідомо. Видання стверджує, що святкування пройшло на віллі Балбяно, що з 2013 року належить російським бізнесменам, які викупили її за 38 млн євро.

На весіллі також виступав Дмитро Монатік. У коментарі менеджменту артиста заявили, що це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі та можливість примножити збір. MONATIK не виконав жодної пісні російською, а також не спілкувався з гостями російською.

Згодом з гурту Renie Cares виключили барабанницю Катерину Багінську, яка брала участь у корпоративі. За словами вокалістки гурту Ірини Панчук, вони були змушені припинити співпрацю, адже Багінська продовжує свій шлях у гурті MONATIK.

Пізніше Ангеліна Терська відповіла на закиди українців. Вона наголосила, що вони з чоловіком "не зірки, не держслужбовці й навіть не їхні діти, не блогери з мільйонною аудиторією", тому в цьому весіллі не було приводу для скандалу.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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