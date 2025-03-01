Мусульмани святкують початок Рамадану
Мільйони мусульман по всьому світу розпочали святкування священного місяця Рамадан, що триває 30 днів
Про це написали на сторінці Офісу омбудсмана України.
В 2025 році мільйони мусульман у світі розпочинають священний місяць - Рамадан, що цьогоріч триватиме з 28 лютого по 29 березня.
Як наголошує своєю чергою народний депутат ВРУ Мустафа Джемілєв: "Цей місяць має перевагу перед іншими місяцями і в цей місяць мусульмани тримають піст. А по завершенню настає велике свято – Рамазан байрам".
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Також свої вітання передає уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.
"Це благословенний час духовного очищення і добрих справ. В Україні, де різноманітність культур і релігій є основою суспільної гармонії, Рамадан є символом толерантності та взаємоповаги. Багато представників мусульманської спільноти віддано захищають нашу країну на фронті та працюють для перемоги в тилу. Україна різноманітна, але єдина", - написав він на сторінці.
Політик також додав, що не всі мусульмани можуть святкувати та дотримуватись Рамадану, оскільки перебувають у полоні, в наслідок збройної агресії Росії.
"В полоні агресора вони позбавлені цього права — це частина російської політики дискримінації, спрямованої на придушення релігійної ідентичності", - зазначив він.
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