У Криму загарбники викрали кримського татарина Зекеряєва, його дружину та неповнолітніх дітей
У понеділок, 7 серпня, російські силовики у тимчасово окупованому півострові увірвалися додому до кримського татарина Асана Зекеряєва та викрали його
Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Відомо, що рашисти вдерлися вранці до будинку 30-річного Асана Зекеряєва у Старому Криму з обшуками. Далі кримського татарина забрали у невідомому напрямку.
Еміне - його дружина, яка перебувала з дітьми у батьків, хотіла заявити про викрадення чоловіка, проте до неї теж увірвалися ворожі правоохоронці.
Без жодних пояснень російські окупанти забрали 25-річну жінку та двох неповнолітніх дітей. Родичам сказали, що везуть родину у місто Старий Крим.
"Світова спільнота має активізувати зусилля для тиску на РФ, задля звільнення всіх незаконно утримуваних нею українських політв’язнів", - заявив омбудсмен.
- 14 квітня російська спецслужба повідомила про затримання двох "учасників" кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму.
- В окупованому місті Феодосія, що в Криму, затримали 51-річну вчительку літератури, яка нібито кинула коктейль Молотова у військовий комісаріат.
- ГУР писало 1 серпня, що на території анексованого Криму проукраїнські громадяни систематично обкидають військові об'єкти з пляшок із запальною сумішшю. Російські окупанти перевели сили в стан бойової готовності, проводить масові репресії та зникнення людей.
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