Про це інформує уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Відомо, що рашисти вдерлися вранці до будинку 30-річного Асана Зекеряєва у Старому Криму з обшуками. Далі кримського татарина забрали у невідомому напрямку.

Еміне - його дружина, яка перебувала з дітьми у батьків, хотіла заявити про викрадення чоловіка, проте до неї теж увірвалися ворожі правоохоронці.

Без жодних пояснень російські окупанти забрали 25-річну жінку та двох неповнолітніх дітей. Родичам сказали, що везуть родину у місто Старий Крим.

"Світова спільнота має активізувати зусилля для тиску на РФ, задля звільнення всіх незаконно утримуваних нею українських політв’язнів", - заявив омбудсмен.