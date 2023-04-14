Про це інформують у Крим.Реалії.

"ФСБ заявила про затримання у Криму одразу двох учасників "українського національного батальйону", - пише відомство.

Повідомляється, що російська спецслужба затримала громадян України 1996 та 1999 років народження.

На тимчасово окупованому півострові Крим заявили, що чоловіки у 2017 році вступили до кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана.

Затриманим загрожують тривалі терміни.

Додаткових подробиць нині немає.

Також 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях