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Російська ФСБ заявила про затримання у Криму "учасників" проукраїнського добровольчого батальйону

14 квітня, 2023 п'ятниця
15:15
війна з Росією ФСБ

14 квітня російська спецслужба повідомила про затримання двох "учасників" кримськотатарського добровольчого батальйону у тимчасово окупованому Криму

Про це інформують у Крим.Реалії.

"ФСБ заявила про затримання у Криму одразу двох учасників "українського національного батальйону", - пише відомство.

Повідомляється, що російська спецслужба затримала громадян України 1996 та 1999 років народження.

На тимчасово окупованому півострові Крим заявили, що чоловіки у 2017 році вступили до кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджіхана.

Затриманим загрожують тривалі терміни.

Додаткових подробиць нині немає.

Також 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях

  • До цього Резніков на конференції Кримської платформи заявив, що безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні.
  • У тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України. 
  • 13 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для безпеки та свободи судноплавства необхідно деокупувати Крим.
  • Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму. 
Росія
Крим
російська армія
ФСБ
окуповані території
окупанти
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