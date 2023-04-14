Про це інформують у Крим.Реалії з посиланням на радника самопроголошеного прем'єра АРК Сергія Аксьонова - Олега Крючкова.

О 08:10 на екстрену лінію в Криму надійшло повідомлення про мінування усіх шкіл.

"Відпрацьовуються алгоритми безпеки", – заявила псевдоадміністрація тимчасово окупованого Криму.

Крючков стверджує, що "з практично 100% ймовірністю - це чергова провокація українських спецслужб". Підтверджень своїх слів він не навів.

Раніше стало відомо про евакуацію в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 та 26 школах Керчі унаслідок мінування.