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У тимчасово окупованому Криму повідомили про мінування усіх шкіл, звинувачують у провокації Україну

14 квітня, 2023 п'ятниця
09:41
війна з Росією

Уранці 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях

Про це інформують у Крим.Реалії з посиланням на радника самопроголошеного прем'єра АРК Сергія Аксьонова - Олега Крючкова.

О 08:10 на екстрену лінію в Криму надійшло повідомлення про мінування усіх шкіл.

"Відпрацьовуються алгоритми безпеки", – заявила псевдоадміністрація тимчасово окупованого Криму.

Крючков стверджує, що "з практично 100% ймовірністю - це чергова провокація українських спецслужб". Підтверджень своїх слів він не навів.

Раніше стало відомо про евакуацію в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 та 26 школах Керчі унаслідок мінування.

  • До цього Резніков на конференції Кримської платформи заявив, що безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні.
  • У тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України. 
  • 13 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для безпеки та свободи судноплавства необхідно деокупувати Крим.
  • Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму. 
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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