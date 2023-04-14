У тимчасово окупованому Криму повідомили про мінування усіх шкіл, звинувачують у провокації Україну
Уранці 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях
Про це інформують у Крим.Реалії з посиланням на радника самопроголошеного прем'єра АРК Сергія Аксьонова - Олега Крючкова.
О 08:10 на екстрену лінію в Криму надійшло повідомлення про мінування усіх шкіл.
"Відпрацьовуються алгоритми безпеки", – заявила псевдоадміністрація тимчасово окупованого Криму.
Крючков стверджує, що "з практично 100% ймовірністю - це чергова провокація українських спецслужб". Підтверджень своїх слів він не навів.
Раніше стало відомо про евакуацію в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 та 26 школах Керчі унаслідок мінування.
- До цього Резніков на конференції Кримської платформи заявив, що безпека Чорного моря - це інтерес кожної країни, яка знаходиться в цьому регіоні.
- У тимчасово окупованому Криму загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
- 13 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для безпеки та свободи судноплавства необхідно деокупувати Крим.
- Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму.
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