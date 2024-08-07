Національний балет України вирушить на гастролі до 16 міст США вперше за період незалежності

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами організаторів гастролей, найкращі артисти трупи, яка виступає в Національному оперному театрі імені Тараса Шевченка, з 8 по 30 жовтня відвідає 16 міст східного узбережжя Америки.

Перший виступ із двадцяти запланованих відбудеться в Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні 8 жовтня.

Колектив продемонструє постановки зі свого класичного репертуару – "Баядерка", "Жизель", "Умираючий лебідь", "Дон Кіхот", "Арлекінада".

Також до українських артистів балету долучаться танцюристи з канадського фольклорного колективу "Шумка", створеного в 1959 році.

На пресконференції зазначили, що артисти обох колективів виступатимуть перед надсучасним величезним 3D-екраном, який створюватиме захопливі сценічні ефекти.

Частина коштів від виступів – продажу квитків, товарів та індивідуальні пожертви – будуть спрямовані на розв'язання гуманітарних проблем України, спричинених російською війною.

Організатори турне – американська гуманітарна організація Humanite, компанія Princeton Entertainment, Сімейний фонд Едварда Гаддока – за сприяння Посольства України у США.

"Національний балет України, безперечно, є одним з провідних балетних колективів світу, – сказала посол України у Штатах Оксана Маркарова. – Однак це турне покликане продемонструвати набагато більше, ніж звичайні балетні спектаклі. Це – символ стійкості й мужності українського народу й можливість для України показати свою багату й чудову культурну спадщину".

За словами Маркарової, артисти балету "не просто демонструють українську культуру, вони її плекають".

Важливо, що це турне допоможе зібрати ресурси для допомоги постраждалим в Україні від російської агресії, додала вона.

Генеральний директор Humanite Джеремі Кортні наголосив, що "насильство на сході України залишає після себе величезні гуманітарні прогалини, від яких найбільше потерпають діти, люди похилого віку, бідніші прошарки та переміщені особи".

"Ці гастролі – не просто неймовірні вистави й свято культури, а й міст між нужденними українцями та американцями, котрі хочуть допомогти, – зазначив він. – Для нас це можливість підтримати наших українських друзів і сміливо заявити, що прекрасне справді може допомогти виправити потворне й руйнівне".

У рамках гастролей танцюристи після Вашингтона відвідають Філадельфію (Пенсильванія), Бостон (Массачусетс), кілька міст у Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Шарлотту (Північна Кароліна), Атланту (Джорджія), низку міст у Флориді.