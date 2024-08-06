Джамала вирушить у перший за час повномасштабної війни концертний тур Україною

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі артистки.

Переможниця Євробачення-2016 Джамала цієї осені відіграє свій перший з початку повномасштабного вторгнення концертний тур містами України, який отримав назву "Свої". Співачка виступить в Івано-Франківську 27 листопада, в Ужгороді 28 листопада, у Тернополі 30 листопада, у Львові 2 грудня, у Луцьку 3 грудня та в Рівному 4 грудня.

"Перший тур після повномасштабного вторгнення дуже багато для мене важить. За ці більш ніж два роки я побувала майже усюди. У різних країнах я відчувала важливість виступати для іноземної аудиторії, яка не знає про нас, розказувати через творчість про нашу боротьбу та біль, або щоб вони обов’язково допомагали нам. І дуже часто це вдавалося! Я використовувала свій імідж переможниці Євробачення-2016, всю свою музику, слово, все що могла в Європі, Канаді, США, Австралії. Я зустрічалась з волонтерами закордоном, з нашими військовими, які чекають протезування, дітьми", - поділилась Джамала.

Вона зазначила, що співати й підтримувати моральний дух, надихати людей, які залишаються не в Україні, так само важливо, як і тих, хто залишається в Україні.

"Нарешті я можу обійняти піснями всіх "Своїх" слухачів вдома! Я дуже скучила за вами. І це перший концертний тур за довгий час, ще й у новому статусі багатодітної мами. Ви для мене найкращі слухачі у світі: найінтелігентніші, вдумливі, добрі та щирі. Я бачила тисячі разів, наскільки ви такі свої, як ви не боїтесь бути собою на моїх концертах! Тому я і назвала цей тур "Свої". Бо хочу побачити своїх слухачів уперше за довгий час: поділитися своєю енергетикою з вами, підтримати, відчути вашу енергетику та надихнути жити попри все", - додала артистка.

Музика Джамали поєднує у собі соул, електроніку та поп з елементами фольклору. Під час концертів Джамала виконає свої найпопулярніші хіти "Шлях додому", "1944", "Крила", а також порадує новими піснями "Мій брате", "Люблю" і та іншими.