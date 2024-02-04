Нацвідбір Євробачення-2024: одна з учасниць оголосила про зняття кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне відреагувало

Про це Валерія Кудрявець (SKYLERR) розповіла в Instagram.

"Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту", - написала співачка.

На думку SKYLERR, через збій у застосунку "Дія" голоси могли зарахуватися некоректно.

"Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво", - наголосила учасниця Нацвідбору.

Водночас вона подякувала творцям шоу, своїй команді, батькам та ЗСУ за можливість брати участь у конкурсі.

Як відреагувало "Суспільне Мовлення"

Після того, як артистка звернулася до Суспільного Мовлення із проханням зняти її кандидатуру з глядацького голосування на Нацвідборі на Євробачення-2024 в офіційному пресрелізі Суспільного зазначили , що виступи всіх учасників у фіналі Нацвідбору вже відбулися, тож відповідно до правил Національного відбору підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу відсутні.

"Якщо за результатом голосування SKYLERR стане переможницею Національного відбору, артистка може відмовитись від укладання договору із Суспільним Мовленням на участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення", - додали у пресрелізі.