Нацвідбір Євробачення-2024: одна з учасниць оголосила про зняття кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне відреагувало
Учасниця Національного відбору Євробачення-2024 співачка SKYLERR, яка виступала під номером 8 з піснею Time is running out, оголосила про зняття своєї кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне заявило, що підстав для цього на такому етапі конкурсу немає
Про це Валерія Кудрявець (SKYLERR) розповіла в Instagram.
"Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту", - написала співачка.
На думку SKYLERR, через збій у застосунку "Дія" голоси могли зарахуватися некоректно.
"Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво", - наголосила учасниця Нацвідбору.
Водночас вона подякувала творцям шоу, своїй команді, батькам та ЗСУ за можливість брати участь у конкурсі.
Як відреагувало "Суспільне Мовлення"
- Нагадаємо, увечері суботи, 3 лютого, в Україні відбувався фінал Національного відбору Євробачення-2024: під час голосування у Дії виник технічний збій, час для віддачі голосу продовжили до вечора 4 лютого.
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