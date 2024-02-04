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Головна Культура Нацвідбір Євробачення-2024: одна з учасниць оголосила про зняття кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне відреагувало
Оновлено

Нацвідбір Євробачення-2024: одна з учасниць оголосила про зняття кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне відреагувало

4 лютого, 2024 неділя
13:19
Культура Співачка SKYLERR, Нацвідбір Євробачення-2024

Учасниця Національного відбору Євробачення-2024 співачка SKYLERR, яка виступала під номером 8 з піснею Time is running out, оголосила про зняття своєї кандидатури через збій голосування у Дії. Суспільне заявило, що підстав для цього на такому етапі конкурсу немає

Про це Валерія Кудрявець (SKYLERR) розповіла в Instagram.

"Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про СВОЇХ людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту", - написала співачка.

На думку SKYLERR, через збій у застосунку "Дія" голоси могли зарахуватися некоректно.

"Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті. В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво", - наголосила учасниця Нацвідбору.

Водночас вона подякувала творцям шоу, своїй команді, батькам та ЗСУ за можливість брати участь у конкурсі.

Як відреагувало "Суспільне Мовлення"

Після того, як артистка звернулася до Суспільного Мовлення із проханням зняти її кандидатуру з глядацького голосування на Нацвідборі на Євробачення-2024 в офіційному пресрелізі Суспільного зазначили, що виступи всіх учасників у фіналі Нацвідбору вже відбулися, тож відповідно до правил Національного відбору підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу відсутні.
"Якщо за результатом голосування SKYLERR стане переможницею Національного відбору, артистка може відмовитись від укладання договору із Суспільним Мовленням на участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення", - додали у пресрелізі.
  • Нагадаємо, увечері суботи, 3 лютого, в Україні відбувався фінал Національного відбору Євробачення-2024: під час голосування у Дії виник технічний збій, час для віддачі голосу продовжили до вечора 4 лютого.
Теги:
Євробачення
Україна
мистецтво
суспільне мовлення
Дія
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