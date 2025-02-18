Назвав Мелоні фашисткою та расисткою: фронтмена Placebo Браяна Молко судитимуть за наклеп на італійську премʼєрку

Про це пише The Guardian.

У серпні 2023 року прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала до суду на вокаліста й гітариста гурту Placebo Браяна Молко. Під час виступу на фестивалі в Турині в 2023 році фронтмен гурту назвав італійську політичну діячку "лайном, фашисткою, расисткою". Згодом прокуратура почала розслідування та висунула Молко звинувачення у "неповазі до установ".

У понеділок, 17 лютого, міністерство юстиції Італії дозволило прокурорам у Турині продовжити судовий розгляд. Наклеп на італійський уряд, парламент, суди чи армію передбачає штраф до 5 тис. євро і прямий виклик до суду. Хоча публічна дифамація в Італії може передбачати позбавлення волі на строк до трьох років, речник міністра юстиції Карло Нордіо сказав, що Молко навряд чи отримає вирок у вигляді позбавлення волі.

Мелоні очолює націоналістичну партію "Брати Італії" та жорстку праву коаліцію, яка очолює країну з 2022 року та проводить жорстку політику щодо імміграції, абортів та одностатевого батьківства. Вона приєдналася до ультраправих на інавгурації Дональда Трампа. Її партія нещодавно заборонила сурогатне материнство, поставивши тих, хто виїжджає за кордон, щоб мати доступ до нього, нарівні з терористами, педофілами та військовими злочинцями, ігноруючи той факт, що 90% з 250 італійських пар, які щороку шукають сурогатного материнства за кордоном, є гетеросексуальними.



