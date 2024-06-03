"Не діліть на мирних і немирних": Хливнюк розповів, які висновки зробив за час війни

Про це він сказав в інтервʼю "Голос Америки".

Український музикант Андрій Хливнюк, який з лютого 2022 року долучився до війська, нині з гуртом "Бумбокс" перебуває у благодійному турі Північною Америкою. Вони збирають кошти на потреби українських військових. Проте Хливнюка зізнався, що за кордоном відчуває провину, адже благодійні виступи називає другорядною справою. Хливнюк поділився, що перевтому на концертах та перебування на війні неможливо порівняти.

"Я не воюю на передовій, специфіка моєї роботи - це друга лінія. Нас не обстрілює ворожа піхота, тільки артилерія і дрони. Відповідно і там я маю можливість не здавати всю кров одразу", - уточнив музикант.

Описуючи українців у тилу - і за кордоном, і в Україні, Хливнюк зауважив, що люди мають викривлене сприйняття воєнних дій.

"Чим далі від фронту, тим кровожерливіша аудиторія. Коли дебелі хлопці призовного віку за кордоном кричать "Смерть ворогам", то ти такий думаєш: "Окей, ну звичайно смерть, але ми якось далеченько від того місця". Для них це щось таке інакше, якісь інші люди, лицарі без страху, десь б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити. Що це не зовсім так, і ви, точно такі самі лицарі, з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, ми закінчимось, то прийде ваша черга", - наголосив музикант.

Він також закликав не ділити людей на мирних і немирних.

"Не діліть, будь ласка, людей на мирних і немирних. Ті, кого суспільство, яке не бачило війну, назначило супергероями й тими, хто цю проблему вирішить, це такі ж точно "ви", тільки в зеленому одязі. З тими ж проблемами, з тими ж перейманнями, з тими ж амбіціями, депресією, звитягою. Усе те ж саме. Вони просто вдягнені інакше. Може трохи більше бачили й на більше тепер здатні. Але прірви не повинно бути ніякої, тому що це стосується кожного", - підсумував Хливнюк.

"Бумбокс" перебуває в North American Дронотурі 2024. Донати, доходи від продажу квитків і мерча підуть на закупівлю спорядження і БПЛА для Сил оборони України.

Лідер гурту "Бумбокс" у нещодавньому інтервʼю поділився, що не виключає, що серед окупантів, проти яких він воює, можуть бути й фанати гурту. Хливнюк зізнався, чи відчуває до них ненависть.

Хливнюк, який нині боронить Україну на фронті та керує ударним дроном Punisher, під час одного з концертів у Європі звернувся до глядачів і розповів, чи розглядає імовірність знову виконувати російськомовні пісні гурту "Бумбокс".