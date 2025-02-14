"Не знаємо, як складеться майбутнє": гурт "Діти інженерів" оголосив про тривалу паузу у творчості
Український рок-гурт "Діти інженерів" після 5 років існування повідомив, що бере паузу у творчій кар'єрі, але ще випустить декілька треків
Про це вони повідомили в instagram.
Рок-гурт "Діти інженерів", створений у 2020 році в Києві, призупиняє свою діяльність.
"Усе хороше коли-небудь закінчується. 5 чудових років ми створювали музику, яку дуже любили, і ділились нею з вами, віддавали та отримували на концертах, спілкувались, розчулювались історіями та співали кожен рядок пісень. Зараз ми беремо тривалу паузу у творчості. Для нас це сумне, але необхідне рішення. Ми не знаємо, як складеться майбутнє, тому не хочемо прощатись", - зазначили музиканти.
Вони також запевнили, що перед припиненням карʼєри ще презентують нові пісні.
"Незабаром випустимо декілька треків, як і обіцяли, можливо, ще трохи зможемо вас порадувати і здивувати. А у травні пропонуємо зустрітись знову, в Києві, на наразі фінальному концерті (деталі будуть згодом)", - анонсували "Діти інженерів".
Музиканти грають гаражний рок, ґрандж, поп панк, панк рок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.97
- EUR Купівля 43.24Продаж 43.93
- Актуальне
- Важливе