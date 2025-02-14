"Не знаємо, як складеться майбутнє": гурт "Діти інженерів" оголосив про тривалу паузу у творчості

Про це вони повідомили в instagram.

Рок-гурт "Діти інженерів", створений у 2020 році в Києві, призупиняє свою діяльність.

"Усе хороше коли-небудь закінчується. 5 чудових років ми створювали музику, яку дуже любили, і ділились нею з вами, віддавали та отримували на концертах, спілкувались, розчулювались історіями та співали кожен рядок пісень. Зараз ми беремо тривалу паузу у творчості. Для нас це сумне, але необхідне рішення. Ми не знаємо, як складеться майбутнє, тому не хочемо прощатись", - зазначили музиканти.

Вони також запевнили, що перед припиненням карʼєри ще презентують нові пісні.

"Незабаром випустимо декілька треків, як і обіцяли, можливо, ще трохи зможемо вас порадувати і здивувати. А у травні пропонуємо зустрітись знову, в Києві, на наразі фінальному концерті (деталі будуть згодом)", - анонсували "Діти інженерів".

Музиканти грають гаражний рок, ґрандж, поп панк, панк рок.

