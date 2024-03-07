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Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи", щоб зібрати кошти для волонтерів в Україні

7 березня, 2024 четвер
12:16
Культура На фото: Німецькі музиканти заспівали "Обійми" "Океану Ельзи"

Команда з 15 німецьких музикантів випустила кавер на пісню "Обійми" гурту "Океан Ельзи" та закликали донатити волонтерам "Б50", які розбирають завали в Україні

Про це спільнота волонтерів "Б50" повідомила на своєму сайті.

Німецькі виконавці записали спільний кавер на пісню українського гурту "Океан Ельзи" "Обійми" на підтримку України та спільноти "Б50", волонтери якої допомагають розбирати завали після російських обстрілів та відбудовувати житло. Музиканти з Німеччини назвали свій проєкт 15 für UA. Пісня виконана українською мовою та доступна на всіх платформах.

Участь у записі каверу та відеокліпу взяли такі виконавці: Кетт, Гісберт цу Кніфаузен, Макс Проза, Енно Бангер, Шарлотта Бренді, Кейт, Енді Фінс, Лариса Пещ, Жулі Гільде, Лів Сольвейг, Дезіре Клейкенс, Пія, Марлена Кейт, Себастьян Блок та Масен Абу Дакн. Вони розмістили пісню у своїх соціальних мережах та висловили слова підтримки Україні у її боротьбі. 

Музиканти знімали себе у портретному форматі в різних місцях: на середній смузі берлінської вулиці, на кухні чи в екскурсійному автобусі. Український текст має субтитри німецькою. Артисти записали свої партії після тренування української вимови, а також мали можливість використати будь-які музичні інструменти. 

Ініціатором проєкту став берлінський звукорежисер і продюсер Саймон Гордєєв (Simon Gordeev), українець за походженням.

"Саймону зрезонувала робота спільноти "Б50". Тому на домашній сторінці цієї унікальної колаборації можна побачити посилання та прохання донатити спільноті "Б50", адже команда проєкту вирішила також використати реліз пісні як заклик підтримати гуманітарну організацію, яка допомагає ліквідовувати наслідки вторгнення. Приємно розуміти, що наша робота знаходить відгук у людей у всьому світі, це дуже надихає та підтримує", - додали волонтери.


 

Теги:
музика
волонтери
Німеччина
Океан Ельзи
підтримка України
волонтери і війна
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