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"Океан Ельзи" презентували пісню, яка увійде до першого англомовного альбому в історії гурту

22 березня, 2024 п'ятниця
16:26
Культура На фото: Voices Are Rising

Український гурт "Океан Ельзи" випустив пісню Voices Are Rising ("Голоси здіймаються"), яка увійде до майбутнього англомовного альбому музикантів

Про це повідомили у Facebook гурту.

Український рок-гурт "Океан Ельзи" розпочав свою "нову музичну історію. Музиканти представили композицію Voices Are Rising ("Голоси здіймаються"), записану англійською мовою. Вона увійде до першого англомовного альбому "Океану Ельзи", дата релізу якого поки не оголошена.

"Тут мали б бути великі тексти, розповіді і пресрелізи. Але сьогодні ми хочемо, аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло", - прокоментували премʼєру музиканти.

Артисти також подякували та висловили підтримку українським енергетикам. 

Окрім англомовного альбому, "Океан Ельзи" зараз також працює над створенням українського альбому, який вийде восени - до 30-річчя бенду.

Voices Are Rising на YouTube має субтитри українською. Це не перша англомовна композиція музикантів. До дебютного альбому "Там, де нас нема", випущеного 1998 року, увійшла пісня англійською Long Time Ago. 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
Святослав Вакарчук
Океан Ельзи
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