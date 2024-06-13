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Окупанти "націоналізували" майно Джамали та Яценюка в Криму, гроші підуть на війну в Україні

13 червня, 2024 четвер
13:46
Культура Джамала

В анексованому Криму росіяни конфіскували нерухомість української співачки Джамали та експрем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, проти артистки порушили кримінальну справу та оголосили її в розшук

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Про це повідомляють російські пропагандистські видання РИА "Новости" та "Известия".

Російська окупаційна влада в тимчасово анексованому Криму "націоналізувала" активи переможниці Євробачення-2016 Сусанни Джамаладінової, відомої як Джамала. Про це російським пропагандистам розповів "голова" так званого кримського парламенту Володимир Константинов.

"Під "націоналізацію" потрапило рухоме та нерухоме майно української співачки Джамали, а також дві земельні ділянки та житловий будинок в Алушті, оформлені на її родичів", - сказав він.

Він заявив, що Джамалу також оголосили в розшук за нібито поширення фейків про російську злочинну армію. Також щодо співачки порушили кримінальну справу.

Константинов уточнив, що останнім рішенням окупаційної влади до списку "націоналізованого" майна людей, які зайняли проукраїнську позицію та підтримують ЗСУ у війні з російськими загарбниками, додатково внесли понад 110 об'єктів.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що всі кошти від продажу конфіскованого майна підуть на потреби розвʼязаної Росією війни в Україні. До списку "націоналізованих", а потім проданих на торгах активів також потрапила квартира родини Володимира Зеленського в селищі Лівадія.

Також останнім рішенням "депутатів" під "націоналізацію" потрапили активи колишнього премʼєр-міністра України Арсенія Яценюка – бенефіціара компанії "Антей 2012". Колаборант уточнив, що окупанти конфіскували навчальний корпус, гараж та велику земельну ділянку Яценюка в Ялті.

У лютому повідомлялося, що росіяни пропонували "націоналізувати" віллу української співачки Софії Ротару в Ялті та зробити з неї Палац урочистих подій.

Теги:
Суспільство
Арсеній Яценюк
музика
Крим
Анексія Криму
Джамала
окупанти
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