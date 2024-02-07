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За "антиросійську позицію": окупанти у Криму планують перетворити віллу Ротару на РАЦС

7 лютого, 2024 середа
13:10
Культура готель Villa Sofia

В анексованому Криму росіяни пропонують "націоналізувати" віллу української співачки Софії Ротару та зробити з неї Палац урочистих подій

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Так званий сенатор від Криму, український колаборант Сергій Цеков заявив, що готель української співачки Софії Ротару Villa Sofia в Ялті необхідно "націоналізувати" та віддати під Палац одруження через антиросійську позицію артистки.

"Я запропонував "націоналізувати" віллу Ротару, тому що вона, на мій погляд, має антиросійську позицію, вона фінансово підтримувала Збройні сили України починаючи з 2014 до 2022 року. Вона, зокрема, була проти "возз'єднання" Криму з Росією. З урахуванням тієї політики, яку проводять в Україні, а в Україні фактично націоналізують практично всю власність громадян РФ, незалежно від того, яка думка у них щодо ситуації, яка складається між Росією та Україною, тому її майно має бути націоналізовано та передано, як я вважаю, Ялтинському міському округу", - заявив Цеков.

На думку колаборанта, віллу Ротару можна передати під будівлю РАЦСу.

"У Ялті, як мені здається, не дуже хороший Палац одруження. Відмінне розташування вілли, це набережна Ялти. Тож для Палацу одруження цілком підходить", - заявив Цеков.

6 лютого стало відомо, що окупанти в Криму хочуть позбавити українську співачку Софію Ротару звання "Почесний громадянин Ялти" за підтримку ЗСУ та засудження російського вторгнення в Україну. 

У листопаді стало відомо, що окупанти планують "націоналізувати" готель Софії Ротару Villa Sofia в Ялті. Готель був побудований на фундаментах купалень Роффе, зведених у 1897 році. У 1991 році тодішня влада Криму віддала це місце Ротару в оренду на 20 років. На реставрацію купалень та облаштування готелю співачка витратила понад $1 млн. Бізнесом керував син співачки Руслан Євдокименко. Наприкінці 2014 року він переоформив готель на себе як іноземний власник. У червні 2021 року ТОВ "Вілла Софія" як юрособу було ліквідовано.

Народна артистка України не втрачає популярності в країні-агресорці. Напередодні періоду новорічних корпоративів росіяни активно намагаються замовити її виступ. Як розповів колишній директор артистки Сергій Лавров, у Росії за один виступ Ротару нині готові заплатити $100-150 тис., тоді як раніше її виступ коштував $50 тис.

Теги:
Суспільство
Крим
Софія Ротару
Анексія Криму
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