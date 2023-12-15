Пропонують $100-150 тис.: ексдиректор Ротару заявив, що у РФ намагаються домовитися про концерти співачки
Колишній директор співачки Софії Ротару Сергій Лавров розповів, що напередодні свят отримує багато запитів на організацію виступів української співачки у Росії
Про це він сказав російському пропагандистському виданню "Дзен.ру".
76-річна українська співачка та народна артистка України Софія Ротару не втрачає популярності в країні-агресорці. Напередодні періоду новорічних корпоративів росіяни активно намагаються замовити її виступ. Як розповів колишній директор артистки Сергій Лавров, у Росії за один виступ Ротару нині готові заплатити $100-150 тис., тоді як раніше її виступ коштував $50 тис.
За словами Лаврова, який раніше організовував концерти співачки в Росії, вона дуже принципова людина, і грошима її не здивувати.
"Ротару, треба віддати їй належне, ніколи не велася на гроші. Вона дуже принципова людина. На відміну від інших артистів, її неможливо було здивувати грошима. Відповідно, скільки б їй зараз не пропонували, вона відмовиться. Вона каже, що зараз невідповідний час, щоб працювати – розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї справді дуже багато запитів, мені телефон обірвали, намагаючись домовитися щодо її концертів", - заявив ексдиректор Ротару.
Лавров зазначив, що влаштувати виступи артистки в Росії неможливо з технічної точки зору.
"У неї всі музиканти – українці, балет український. Усіх їх привезти зараз до Росії — це зі сфери фантастики. Сама Софія Михайлівна вже якось проживе без усіх цих заробітків. Вона не бідна людина. І тому не буде такого, щоб вона все кинула та побігла співати за ці $100 тис. Я повторюся: вона дуже принципова людина", - додав він.
У листопаді стало відомо, що готель Villa Sofia в окупованій Ялті, який належить співачці Ротару, можуть "націоналізувати".
У жовтні російська співачка Надія Бабкіна, яка підтримала військову агресію РФ в Україні, заявила, що Софія Ротару буцімто хотіла приїхати до країни-агресорки.
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