Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Пропонують $100-150 тис.: ексдиректор Ротару заявив, що у РФ намагаються домовитися про концерти співачки

Пропонують $100-150 тис.: ексдиректор Ротару заявив, що у РФ намагаються домовитися про концерти співачки

15 грудня, 2023 п'ятниця
13:38
Культура Софія Ротару

Колишній директор співачки Софії Ротару Сергій Лавров розповів, що напередодні свят отримує багато запитів на організацію виступів української співачки у Росії

Про це він сказав російському пропагандистському виданню "Дзен.ру".

76-річна українська співачка та народна артистка України Софія Ротару не втрачає популярності в країні-агресорці. Напередодні періоду новорічних корпоративів росіяни активно намагаються замовити її виступ. Як розповів колишній директор артистки Сергій Лавров, у Росії за один виступ Ротару нині готові заплатити $100-150 тис., тоді як раніше її виступ коштував $50 тис.

За словами Лаврова, який раніше організовував концерти співачки в Росії, вона дуже принципова людина, і грошима її не здивувати.

"Ротару, треба віддати їй належне, ніколи не велася на гроші. Вона дуже принципова людина. На відміну від інших артистів, її неможливо було здивувати грошима. Відповідно, скільки б їй зараз не пропонували, вона відмовиться. Вона каже, що зараз невідповідний час, щоб працювати – розважати публіку. Вона забороняє про це навіть питати! Хоча на неї справді дуже багато запитів, мені телефон обірвали, намагаючись домовитися щодо її концертів", - заявив ексдиректор Ротару.

Лавров зазначив, що влаштувати виступи артистки в Росії неможливо з технічної точки зору.

"У неї всі музиканти – українці, балет український. Усіх їх привезти зараз до Росії — це зі сфери фантастики. Сама Софія Михайлівна вже якось проживе без усіх цих заробітків. Вона не бідна людина. І тому не буде такого, щоб вона все кинула та побігла співати за ці $100 тис. Я повторюся: вона дуже принципова людина", - додав він.

У листопаді стало відомо, що готель Villa Sofia в окупованій Ялті, який належить співачці Ротару, можуть "націоналізувати".

У жовтні російська співачка Надія Бабкіна, яка підтримала військову агресію РФ в Україні, заявила, що Софія Ротару буцімто хотіла приїхати до країни-агресорки.

Росія
музика
Софія Ротару
Шоу-бізнес
Читайте також:
14 грудня, 2023 четвер
РФ атакувала Україну ракетами з МіГ-31К, на Хмельниччині є влучання, у Києві та області працювала ППО
Богдан Буткевич
Автор Богдан Буткевич
13 грудня, 2023 середа
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
13 грудня, 2023 середа
Зеленський не зміг переконати Конгрес щодо допомоги, а Естонія та Фінляндія обіцяють допомагати захищати Україну. Акценти світових ЗМІ 13 грудня
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 грудня
14:43
обстріл Херсона, 09.11.23
Окупанти поцілили по житловому будинку в Херсоні: поранено двох жінок
14:36
Анонс
Афіша Київський безпековий форум
Чи продовжить Захід підтримувати Україну? Політики і дипломати обговорять це на події Київського Безпекового Форуму (ОНОВЛЕНО)
14:34
Дизпаливо
У США прагнуть відмовитися від російського палива: Конгрес ухвалив законопроєкт
14:33
Шахтарі
Росіяни на ТОТ Луганщини "узаконюють" захоплення шахт
14:04
OPINION
Святослав Павлюк
Потенційна корупція – сота у списку проблем
13:59
Ольга Харлан
"Втомлююся від болю": фехтувальниця Харлан розповіла про проблеми зі здоров'ям
13:56
Формування е-рецепта: МОЗ внесло зміни на час відновлення мобільного зв'язку
13:49
Оновлено
Харків
Нічні обстріли РФ: "шахеди" рухались на захід України, у Харкові є влучання від ракети
13:37
У Білорусі почалася перевірка у частинах ВПС та ППО: підрозділи розпочали виконання бойових завдань
13:27
Київський апеляційний суд
Суддю Київського апеляційного суду Глиняного, якого підозрюють в отриманні хабаря, відсторонили від правосуддя
13:20
наручники
Тюремні строки отримали двоє бойовиків, які застосовували фосфорні бомби проти українців
13:13
росія прапор занепад
Росію виключили з Дунайської комісії
12:45
Оновлено
Kyivstar, Київстар
У "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах
12:39
Олександр Ярмак
Музиканта YARMAK, який служить у ЗСУ, пограбували в поїзді, коли він їхав на ротацію
12:35
окупанти
На війні в Україні перебувають понад 470 тис. російських військових, - ГУР
12:28
У КМВА попередили про гучні звуки у передмісті Києва
12:20
Оновлено
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Блокування виділення €50 млрд для України від ЄС: Орбан наголосив на умовах
12:11
на фото діти, яких не пустили в укриття через собаку
У Києві дітей не пустили до укриття через собаку: відкрито провадження
12:07
OPINION
Радомир Мокрик
Атака на "Київстар": уроки і висновки
12:03
Ексклюзив
Путін
Поки що у росіян є спроможності вести війну тільки на 2024 рік, - військовий експерт Ступак
12:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС погодили старт переговорів про членство України без Орбана, але він все ще погрожує зупинити вступ і вже заблокував допомогу. Акценти світових ЗМІ 15 грудня
11:48
Центр національного спротиву
У Мелітополі рух Опору підірвав потяг, який возив боєприпаси та паливо окупантам
11:39
на фото міністр оборони України Рустем Умєров із послом Туреччини Левентом Більгеном
Умєров запропонував Туреччині приєднатися до морської коаліції у Чорному морі
11:38
Оновлено
На фото: Борис Акунін і його книга
У Росії вилучили з продажу книжки Акуніна і Бикова через підтримку України
11:31
У Червоному морі хусити обстріляли вантажне судно під прапором Ліберії
11:14
На фото: артист Потап
Потап із Барселони розповів, як підтримує Україну, та оголосив про співпрацю з Universal, Sony та Warner Music 
11:07
відключення електроенергії
РФ знову обстріляла одну з ТЕС на сході України: ситуація в енергосистемі станом на 15 грудня
11:07
росія танк
Три дні поспіль окупанти здійснюють по 80 штурмових дій на Таврійському напрямку
10:55
Російські військові
У Криму російські військові навчаються викладання у школах, -ЗМІ
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступний рік буде складним: Згурець про нову українську стратегію
10:49
Євробачення 2023
Почалося голосування за 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення: за нього можна проголосувати в "Дії"
10:35
В Українському домі відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції"
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 грудня: скільки коштують долар і євро
10:22
Мелітополь
В Мелітополі окупанти випустили на вулиці підслуховувачів, щоб контролювати населення
10:20
Волонтери-медики
Військових лікарів планують залучити до допомоги цивільним поблизу фронту
10:20
Видала окупантам 7 важкопоранених бійців ЗСУ: довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя
10:11
Сектор Гази
ЦАХАЛ знищив командний центр батальйону ХАМАС у місті Хан-Юніс
10:03
OPINION
Віталій Гайдукевич
Початок переговорів з ЄС: запрошення до "пахоти"
09:58
Ексклюзив
Карта. Бахмут-Веселе_1212
Ворог підтягує дедалі більше резервів на Бахмутський напрямок, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ
09:52
Світовий банк
Світовий банк виділив Україні $1,34 млрд. На що спрямують кошти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV