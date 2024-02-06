В анексованому Криму хочуть позбавити Ротару звання "почесної громадянки Ялти"

Про це повідомляє пропагандистське видання RT у телеграм-каналі.

Заступник голови організації "Російська громада Криму" Володимир Резанов запропонував позбавити українську артистку Софію Ротару звання "Почесний громадянин Ялти".

"Вона ворог, по суті, нашої країни у будь-якому разі. Це рішення давно вже назрівало, і воно назріло", - заявив пропагандистам Резанов.

За його словами, це було спільне рішення, ухвалене на президії. Він зазначив, що Ротару начебто фінансує ЗСУ, у 2014 році засудила анексію українського Криму Росією, а після початку повномасштабної війни Росії підтримала Україну.

У листопаді стало відомо, що окупанти планують "націоналізувати" готель Софії Ротару Villa Sofia в Ялті. Готель був побудований на фундаментах купалень Роффе, зведених у 1897 році. У 1991 році тодішня влада Криму віддала це місце Ротару в оренду на 20 років. На реставрацію купалень та облаштування готелю співачка витратила понад $1 млн. Бізнесом керував син співачки Руслан Євдокименко. Наприкінці 2014 року він переоформив готель на себе як іноземний власник. У червні 2021 року ТОВ "Вілла Софія" як юрособу було ліквідовано.

Народна артистка України не втрачає популярності в країні-агресорці. Напередодні періоду новорічних корпоративів росіяни активно намагаються замовити її виступ. Як розповів колишній директор артистки Сергій Лавров, у Росії за один виступ Ротару нині готові заплатити $100-150 тис., тоді як раніше її виступ коштував $50 тис.