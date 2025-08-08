Оля Полякова випустила нову пісню "Вкрала"

Премʼєра відбулася на YouTube.

8 серпня вийшла нова пісня співачки Олі Полякової "Вкрала". Її автором став Євген Тріплов. Це вже друга спільна робота Полякової і Тріплова після "Жінки з цікавим минулим".

Пісня розкриває історію жінки, яка не боїться порушувати усталені правила.

"Хотів вам розказати цікавий факт, що поштовхом для створення цієї композиції стала пісня Мадонни Masterpiece про витвір мистецтва, який висить, а чіпати не можна. За основу була взята хітова гармонія з пісні La Bouche - Be my lover, потім ще були привнесені деякі нотки Lady Gaga і так створилась цілком унікальна пісня "Вкрала", - поділився Тріплов.