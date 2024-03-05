П’єр Рішар заявив, що шокований масовими убивствами українців Росією
Французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення, у якому висловив захоплення тим, як українці долають труднощі, спричинені військовою агресією Росії
Відео оприлюднено в телеграм-каналі United24.
89-річний французький актор і режисер П'єр Рішар, який з першого дня повномасштабного вторгнення Росії підтримав Україну, записав нове відео для українців. Він поділився, що вражений злочинами Росії проти України.
"Минуло два роки — і стільки загиблих, стільки масових убивств, стільки міст зрівняли з землею. Я шокований тим, що бачу. Тому я знову висловлюю своє захоплення героїчним опором, здатністю долати труднощі, які випали на долю українців", - зазначив актор.
П’єр Рішар зауважив, що залишається з Україною.
"Я і мої друзі багато думаємо про українців. Я сподіваюся, що одного дня, можливо, вже скоро, у мене буде можливість приїхати і привітати їх особисто", - додав актор.
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